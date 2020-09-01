【成蕾被捕】西方炒作但中方尚無回應　胡錫進：輿論戰應先發制人

中澳關係緊張之際，再有澳洲籍華裔人士遭中國逮捕。對於曾供職於央視旗下環球電視網（CGTN）的主持人成蕾（Cheng Lei）被拘一事，中方尚未回應。

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）8月31日證實上述消息屬實。佩恩發表聲明指，8月14日從中方收到成蕾被拘留的正式通知。27日，澳洲駐華領事人員通過視頻探望了成蕾。佩恩沒有交代成蕾被拘留的原因，指澳洲政府將繼續為成蕾提供協助。

CGTN主持人成蕾在中國被拘一事引起西方輿論新一波炒作，但到9月1日中午為止，官媒《環球時報》總編輯胡錫進指出中方沒有人出面回應此事。

胡錫進對比了中印邊境衝突的新聞，指出「軍方回應很快，努力讓外界儘快了解我方立場，但要看到，佔據了這一新聞第一落點的仍是印度方面。中方在其之後只能抓該消息在輿論場的第二落點。而全球媒體都在第一時間報道此事時引述了印度的單方面說法。印方編造事實和邏輯起到了惡人先吿狀、誤導國際輿論的目的，中方要用很大的力氣，才能修正公眾已經形成的第一印象。」

胡錫進強調，直到今天，絕大多數中外摩擦的最初報道都是中國境外媒體率先發出的，很多那些報道植入了與中國不同的價值觀和立場，產生了對中國形象的負面影響。

為了讓世界了解真實的中國，打破對中國的各種抹黑，胡錫進表示，輿論體系要從根本上扭轉遇事「低調報道」的偏好，「一旦發生對外摩擦決不能用息事寧人的想法來主導報道規劃，而要爭分奪秒的搶發消息，把中方的視角和態度在第一時間傳播到世界上去，搶佔新聞的第一落點，這比事情發生後發表多少篇文章都重要。」

胡錫進稱，常言說事實勝於雄辯，但在國際輿論場上，不能僅僅以這一善良的想法與各方打交道，「事實也要搶着說，不能被虛假情節抄底。我們既要在事實上立得住腳，也要善於雄辯。」

胡錫進建議，中國各地如果抓了外籍犯法人員，一定要第一時間通報媒體，外交上出現齟齬，也不應該瞞着媒體，中國媒體得到的獨家新聞多了，更敢於發聲了，它們自然就會在國際輿論場上越來越強大。「因此，外宣搞得好不好，很多時候不僅僅是媒體的事情，還取決於我們整個體系的共同發力。」

成蕾是繼華裔作家楊恒均後，第2名被中國拘留的澳洲公民。外界報道指成蕾被捕事件或與中澳兩國近期緊張關係有關。

今年45歲的成蕾是湖南嶽陽人，10歲隨父母定居澳洲。1994年獲得昆士蘭大學商學學位後，曾先後在吉百利史威士，埃克森美孚（墨爾本）作為特許會計（CPA）工作6年。2000年底受聘澳洲托爾物流公司後回國，在托爾的中澳合資公司負責財務工作。

2002年，成蕾開始在中央電視台第9頻道主持財經回顧等節目。2003年至2012年，她曾任職美媒CNBC任駐華記者，長達9年。2012年開始，她為中國官媒CGTN服務，直到被拘前一直是CGTN主持人。成蕾曾採訪過多位商界名人和政要，其中包括比爾蓋茨，馬雲，以及上百名財富500強CEO。2014年獲得澳中傑出校友獎。她也是澳洲全球校友會的校友大使之一。