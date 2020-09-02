台灣作家楊渡：蔡英文放棄在中美間維持平衡　只剩「不由自主性」

近來台灣總統蔡英文開放美豬美牛進口，引來台灣輿論關注。曾任中華文化總會秘書長的作家楊渡在台媒發文指，蔡英文討論台灣未來總強調「台灣主體性」、「台灣自主性」、「2300萬台灣人共同決定台灣前途」，但現實是「台灣命運只能在外在環境的限制下，做有限的抉擇」，這種感覺在開放美豬上特別明顯。 楊渡稱，眼前台灣的問題都是單邊傾斜的後果，蔡英文政權放棄在中美之間維持平衡，毫不避諱搖著尾巴，成為美國棋子，現在台灣只剩下「不由自主性」。

楊渡認為，要維持台灣自主性，必須要在中美之間維持平衡，如今蔡英文政權完全傾斜美國，台灣就只剩「不由自主性」。 （廖士鋒／多維新聞）

楊渡在《中國時報》刊文指，「台灣命運只能在外在環境的限制下，做有限的抉擇」的感覺，在開放美豬上特別明顯，但事實上，從1949年蔣介石來台就已如此。

他表示，1949年，美國眼見蔣介石失去大陸，撤退到台灣，早已對他不滿。美國擔心共軍佔領台灣，將失去太平洋的一道防線，所以有意在國民黨內尋找親美的政治人物，逼迫蔣介石下台，在軍方，他們物色孫立人；在政界，則是吳國楨，兩人都親美。

楊渡表示，然而蔣介石終究牢牢控制着台灣全局，並利用韓戰成為冷戰體系圍堵防線的一環，獲得美援，確保台灣安全，然後踼開了吳與孫。但蔣介石一直對美國充滿警惕，力圖維持中華民國的自主性。

蔡英文開放含萊克多巴胺的美豬，並以「時空環境不同」解釋其前後不一的作為，受到部分輿論批評，有聲音認為蔡英文是為特朗普選戰出力。（中央社）

楊渡認為，蔣介石在一個軍事、安全、經濟上都必須依賴美國的大時局下，盡力周旋，維持中華民國的「相對自主性」。他的例證恰好說明，中華民國的命運必須在美國與中國大陸之間，走鋼索一般，努力維持平衡，找到對自己最有利的位置。若是單一倚賴，無論是中國大陸或美國，台灣就會失去命運的自主性。

楊渡表示，眼前台灣的問題，無論是美豬或兩岸可能開戰，都是一種單邊傾斜的後果。與大陸強硬對抗，就只能向美國傾斜，徹底成為美國的一顆棋子，那麼對美談判就毫無籌碼。同樣地，若向大陸過度傾斜，美國也可能發動政治攻勢，傾力左右台灣政局，以控制枱灣的政治人物，影響台灣的發展。

楊渡文章說，蔡英文政權對美完全的聽話，完全不避諱地搖着尾巴，成為一顆棋子。他表示，說台灣命運的「自主性」，到底是不容易的；要維持自主，就要維持平衡，更需要對應兩大強權的智慧與堅忍。現在，平衡都失去了，台灣只剩下「不由自主性」。