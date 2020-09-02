國防部：美軍力報告渲染中國軍事威脅　加劇台海形勢緊張

美國國防部9月1日（周二）公布提交到國會的《中國軍事與安全態勢發展報告》。報告表示，預期中國核彈頭數量將於未來十年增加一倍，並接近達到核三位一體，即有能力於海陸空發動核攻擊。 中國國防部新聞局9月2日（周三）回應稱，該報告渲染所謂「中國軍事威脅」，曲解中國國防政策和軍事戰略，加劇台海形勢緊張。

東風41型洲際彈道導彈是目前中國主要的核威脅力量之一 。（新華社）

中國國防部新聞局稱，美方《中國軍事與安全態勢發展報告》充滿零和博弈的冷戰思維，渲染所謂「中國軍事威脅」，曲解中國國防政策和軍事戰略，抹黑中國軍隊現代化建設、國防開支、核政策等問題，挑動兩岸對立、加劇台海形勢緊張，這是極其錯誤的，中方對此表示堅決反對。

《中國軍事與安全態勢發展報告》提出，隨著中國擴充核力量和進行現代化，核彈頭數量將從現有的200多枚至少提升一倍。報吿指，中國將增加陸基、海基、空基核武器發射平台的數量，逐漸實現核力量的現代化和多樣化，目前中國正在發展具有核威懾能力的空基彈道導彈，並改善陸基和海基的核能力。路透社報道指，這是美國軍方首次披露中國核彈頭數目。

此外，報告又指現時中國在製造船艦、陸基導彈和空防系統等多個軍事領域，已經追上甚至超越美國水平。報告又提及北京仍未放棄以武力統一台灣，認為武力威脅對防止台獨來說至關重要，解放軍有可能會採取海空封鎖、導彈攻擊以及入侵台灣等行動。美方持續對台軍售有助確保台灣維持足夠的自我防衛能力。

（綜合報道）