外交部否認中國控制維吾爾族人口　點名批評德「反華學者」鄭國恩

針對「中國政府迫害維吾爾族，控制維吾爾族人口」等言論，中國外交部發言人華春瑩在周三（2日）在例行記者會上表示，2018年新疆維吾爾族人口有1271萬，是40年前的兩倍多，「這樣的增幅何來『種族滅絕』？」

華春瑩表示，2010年至2018年，新疆維吾爾族人口增幅是同期漢族人口增幅的十多倍。（資料圖片）

華春瑩表示，1978年，新疆維吾爾族人口有555萬，到2018年增長到1271萬，是40年前的兩倍還多。僅2010年至2018年，新疆維吾爾族人口就增加了254萬，增幅達25%，高於全疆人口的增幅，是同期漢族人口增幅的十多倍。她反問，按照新疆維吾爾族人口這樣的增幅，哪裏來的「種族滅絕」？又稱美國歷史上對印第安人的大規模驅逐、屠殺，導致印第安人口從500萬驟減至25萬，這才是「種族滅絕」。

華春瑩又指出，美國一些反華勢力用來污蔑抹黑中國治疆政策的素材基本都來自「反華學者」鄭國恩（Adrian Zenz）。她稱，媒體已經多次披露，鄭國恩是美國情報機構操縱設立的「新疆教培中心研究課題組」骨幹，以炮製涉疆謠言、誹謗中國為生。他別有用心地引用一些數據，請來幾個所謂「演員」按照他偽造的「腳本」和「台詞」輪番上台「扮演」證人。「他這種造謠誹謗的行為令人不齒，必將受到法律的嚴懲和制裁。」

德國人Adrian Zenz自取中文名鄭國恩，曾供職於德國科恩塔爾歐洲文化與神學學院。（Twitter@adrianzenz）

華春瑩稱，觀察和評論中國事務時，一定要以事實為依據，搞清真實情況，不能偏聽偏信，更不能以訛傳訛。中方歡迎真正關心新疆的各方人士親自去新疆看看，同時堅決反對出於意識形態偏見，抱著「有罪推定」的心態，傳播和擴散謠言的極其不負責任的行為。

（新京報）