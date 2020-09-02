【中印衝突】西藏軍區演訓首提「採集高原戰訓數據」有何目的？

8月31日，中印在邊境爭議地區再次發生衝突。翌日，央視軍事頻道發布影片顯示，西藏軍區某合成旅在海拔4500多米的高原地區進行跨晝夜協同打擊演練。 值得一提是，西藏軍區官方微博評價此次演訓時，提到「採集高原高寒地域戰訓數據」，類似表述在過往演訓中並未出現。對此，內地軍事評論員宋忠平解讀稱，戰場戰訓數據對於解放軍進行「軍事鬥爭準備」而言，是必須要掌握的核心數據。

《北京青年報》旗下公眾號「政知見」報道指出，自6月中印兩軍在邊境爆發嚴重肢體衝突後，西藏軍區近兩個月以來在高原密集展開實戰化演訓活動。然而此次演訓中官方的表述卻與之前有所差異。

解放軍西藏軍區演訓，多輛火箭炮發射車同時向目標實施打擊。（網上圖片）

西藏軍區官方微博評價此次演訓稱：「近日，西藏軍區某旅全要素、全流程、全時段演練指揮控制，兵種融合，火力打擊等重點課目，系統採集高原高寒地域戰訓數據，提升協同打擊和體系作戰能力」。當中的「系統採集高原高寒地域戰訓數據」是首次提及。

軍事評論員宋忠平表示，「全要素」指的是各個軍兵種都會參加，是一場聯合作戰演練；「全流程」是指演練囊括戰爭的準備、開始、進行、結束全部要素，更完整地模擬戰爭流程；「全時段」除了無分晝夜全天候作戰外，還有一個意義是讓演習放在一個時間框架中考量，具備了另一個維度的參考性。

至於「系統採集高原高寒地域戰訓數據」，他表示，所謂戰訓數據，尤其是高原高寒地帶的戰訓數據，指的就是地理環境資訊。如果要戰爭，必須要做到知己知彼，包括自己所在的地理環境、對手所在的地理環境。例如大地地理坐標、高程，不同地區的地形地貌等，都需要建立起完整的數字地圖，戰爭時才會形成完整的坐標系和數據庫，才能更好隱蔽自己、尋找敵人，更準確合理規劃精確制導武器的航跡。

中印邊境緊張局勢再度升級，有傳媒在2020年9月1日報道，印軍再有人員死亡。（AP）

宋忠平強調，這樣一個戰場數據庫非常有價值。戰場戰訓數據對於解放軍進行軍事鬥爭準備而言，是必須要掌握的核心數據。而上述數據的採集和繪製民用地圖不一樣，必須要實時、不斷更新，因為地球在不斷運動，地形地貌也在不斷變化，一個細小的改變可能就會影響到戰場中官兵戰術決策。要進行軍事鬥爭準備，這些數據越準確越好。

他說，印度現在常年在拉達克地區駐紮3萬軍隊，整個中印邊境駐軍人數據悉能達到數十萬，對中國邊境安全是很大的威脅，客觀上會牽扯解放軍的精力和中國的經濟。加之印度最新數據顯示其GDP暴跌、疫情愈演愈烈，發動軍事衝突轉移國內矛盾，客觀上符合莫迪政府的訴求。再加之美國不斷「敲邊鼓」，更推高了印度鋌而走險的可能。

（政知見）