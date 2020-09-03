美國宣布限制中國外交官在美工作活動　華駐美大使館：堅決反對

美國國務院9月2日公布新規定，身處美國的中國高級外交官員到訪美國的大學校園，以及會見地方官員前，必須得到國務院的許可。中國大使館和領事館於使館範圍以外舉行逾50人的文化活動也必須得到批准。 中國駐美國大使館回應表示，中方對此堅決反對。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明公布新規定。圖為2020年9月2日，蓬佩奧於華盛頓出席記者會。（AP）

中國駐美國大使館稱，美方以所謂對等為由再次對中國駐美外交領事人員無端設限、人為製造障礙，是對《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》的粗暴踐踏，中方對此堅決反對。

中國駐美國大使館又表示，此舉也與美方自我標榜的開放自由的理念背道而馳。中方一貫支持包括美國在內的各國駐華外交領事人員依法在華開展公務活動，並提供必要便利。我們敦促美方糾正錯誤、撤銷有關決定，為中國駐美外交領事人員開展相關活動提供支持和便利。

據早前報道，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明公布新規定。他表示，中國長年對美國外交官員在華的工作施加重大障礙，超出外交慣例，但相反在美中國外交官員自由接觸美國社會，忽視華府提出改善關係平衡的要求。國務院因此決定實施新限制。