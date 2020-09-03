【南海爭議】外交部副部長羅照輝：美國已成南海和平最大威脅

外交部副部長羅照輝2日（周三）批評美國介入南海事務，目的在於綁架地區國家，在中國和東盟國家之間搞分裂，逼迫東盟國家選邊站隊，美國已成為南海和平的最大威脅者，亦成為南海合作發展繁榮的攪局者和絆腳石。

羅照輝表示，美國已成為南海和平的最大威脅者，亦成為南海合作發展繁榮的攪局者和絆腳石。（觀察者網）

羅照輝2日出席一個由中國外交部和中國南海研究院共同舉辦的國際研討會，並發表主旨演講。他表示，南海是開放和包容的，而且中國和東盟各國從來無意將南海打造成自身的勢力範圍，也從未把南海作為地緣博弈的籌碼。

他強調，南海的航行自由根本不存在任何問題，指「這只是想要介入南中國海問題的麻煩製造者炮製的藉口」。此外，羅照輝也說，美國不僅針對南海，還拉攏日本、印度、澳洲組建「四國機制」搞反華小圈子，顯示美國仍在奉行冷戰思維。

不過，他表示中國不會隨美起舞，而且會用冷靜和理智，「戰勝其衝動和焦躁」；同時也願與美國共同推動以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

羅照輝最後指出，如果地區局勢持續惡化，地區國家不可能獨善其身。因此，他呼籲地區國家應保持高度警覺，牢牢把握南海事務主導權，繼續秉持「雙軌思路」處理南海問題，絕不能讓南海變成國際政治的角鬥場。「雙軌思路」即具體爭議由直接當事方和平協商解決，南海穩定由中國同東盟共同維護。