美國限制中國外交官在美工作活動　華春瑩：美得了「反華妄想症」

美國國務院9月2日公布新規定，身處美國的中國高級外交官員到訪美國的大學校園，以及會見地方官員前，必須得到國務院的許可。中國大使館和領事館於使館範圍以外舉行逾50人的文化活動也必須得到批准。 中國外交部發言人華春瑩3日（周四）回應稱，這反映出美國反華勢力已經喪失理性和自信，得了「反華妄想症」。中方將根據形勢發展作出正當、必要回應。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明公布新規定。圖為2020年9月2日，蓬佩奧於華盛頓出席記者會。（AP）

華春瑩表示，去年10月以來，美國國務院對中國駐美使領館及其工作人員在美正常履職不斷設置限制。有關做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干擾中美關係和雙邊正常交往。

華春瑩指，根據《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》和《中美領事條約》有關規定，中美雙方應該為對方駐各自國家外交領事人員依法履職提供充分的便利。華春瑩強調，中方一貫依法依規為美國駐華使領館人員在華進行正常活動提供便利。反觀美方，美國去年10月、今年6月兩次對中國駐美外交領事人員活動提出提前報備要求，這次又進一步要求報批，甚至限制他們同美國地方官員私人和社交往來。

華春瑩說，這些行徑完全違背國際法和國際關係基本準則以及中美雙邊領事條約，「於法無據、於理不合、於情不通」。這反映出美國反華勢力已經喪失理性和自信，得了「反華妄想症」，必將繼續受到各界有識之士的強烈譴責和反對。

她表示，中美雙方任何時候都應該保持溝通渠道的暢通，中國駐美使領館將繼續與美國社會各界保持正常的交往，中方將繼續支持兩國社會各界開展正常交流合作。華春瑩還說，「我們敦促美國國務院立即停止有關的錯誤決定，停止阻撓兩國正常人員往來，停止破壞中美關係。中方將根據形勢發展作出正當、必要回應。」

美國北德克薩斯州大學（University of North Texas）近日突然宣布驅逐所有受中國國家留學基金委員會資助的公派訪問學者和留學生。（網絡圖片）

還有記者問及，蓬佩奧9月2日在記者會上談及南海、涉藏以及中國與美國大學合作等問題，繼續對中方進行無端指責，中方對此有何評論？

「蓬佩奧之流的險惡用心早已被人識破」

華春瑩說，蓬佩奧對中方的指責罔顧事實，顛倒黑白，反映出美國極端反華勢力正不擇手段污蔑抹黑中國，蓄意破壞中美關係和兩國正常交流合作，蓬佩奧之流的險惡用心早已被人識破，其倒行逆施必將繼續遭到各界有識之士強烈譴責和堅決反對。

華春瑩強調，在南海問題上，中方立場一貫明確，堅定不移致力於與東盟國家共同維護南海地區和平穩定。美國挑撥中國與有關國家關係，是製造南海局勢緊張、損害南海和平穩定的主要推手。中方敦促美方停止做南海和平穩定的破壞者、南海合作發展的攪局者。

華春瑩又指，西藏自古以來就是中國領土，西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。西藏和平解放60多年來取得了歷史性發展變化，中方敦促美方停止在涉藏問題上指手畫腳、干涉中國內政。

關於中美教育交流與合作，華春瑩稱這是互利共贏的。美方官員所謂中方對美國學校進行滲透問題，完全是無中生有。在這些人的眼裡，所有中國在美留學生都是間諜，中方同美國大學的交流都是在搞滲透，這完全是患了妄想症。

她最後稱，敦促蓬佩奧之流尊重事實，停止喋喋不休的反華言論，停止干涉中國內政，停止阻撓破壞中美正常交流合作，不要在錯誤的道路上越走越遠。