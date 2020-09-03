中印衝突｜商務部回應印度再禁118款中國APP：濫用國家安全概念

中印關係持續緊張，印度電子信息技術部（MEIT）9月2日發聲明宣布，因涉及國家安全等原因，擴大對中國手機應用程式的禁令名單，加入禁用118款中國App，包括俗稱「食雞」的手機遊戲《絕地求生》、百度、支付寶等。 中國商務部新聞發言人高峰3日（周四）回應稱，印度濫用「國家安全」概念，對中國企業採取歧視性限制措施，違反世貿組織相關規則，中國堅決反對。

中國商務部新聞發言人高峰指印度濫用「國家安全」概念。（資料圖片）

高峰表示，印方以所謂「有損印度主權與完整、印度國防、國家安全與公共秩序」為由，宣布禁止118個中國手機應用程式在印度使用。中方對此表示嚴重關切，堅決反對。

高峰表示，印方濫用「國家安全」概念，對中國企業採取歧視性限制措施，違反世貿組織相關規則。中國政府一貫要求中國在海外企業遵守國際規則，合法合規經營。印方有關做法，不僅損害中國投資者和服務提供者的合法權益，同時也損害印度消費者的利益，損害印度作為開放經濟體的投資環境。

高峰強調，中方敦促印方糾正錯誤做法。中印經貿合作是互利共贏的。希望印方與中方共同維護好來之不易的合作發展局面，為包括中國企業在內的國際投資者和服務提供者營造開放、公平、公正的營商環境。

據早前報道，這次的禁令名單包括騰訊旗下的手機遊戲《絕地求生》、企業微信（WeChat Work）、微信讀書（WeChat Reading）、名片識別軟件「名片全能王」（CamCard）、百度、照片編輯軟件「Cut Cut」、影片App「VooV」、新浪新聞、手機淘寶、優酷、支付寶等。印度電子信息技術部6月29日曾以相同原因，禁用包括抖音海外版TikTok和微信在內的59款中國App。

（綜合報道）