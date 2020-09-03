王毅批「個別域外勢力」挑撥關係：南海不應成為對華遏制打壓工具

中美關係惡化，南海緊張局勢不斷升溫。9月2日，中國外交部和中國南海研究院共同舉辦「合作視角下的南海」1.5軌視頻國際研討會。 國務委員兼外交部長王毅在研討會上作開幕致辭，他不點名批評美國稱，個別域外勢力從地緣政治私利出發執意介入南海爭議，挑撥國家間關係，企圖攪亂地區局勢。這種做法不得人心。他還說，南海不應成為個別國家對華遏制打壓的工具，更不應成為大國競爭的角力場。

美國軍艦和軍機近期頻頻出入南海。美軍太平洋艦隊司令部網站表示，美國導彈驅逐艦馬斯廷號8月27日在南海自由航行。（美國太平洋艦隊司令部網站）

王毅說，在維護南海和平穩定問題上，中國和東盟國家是天然的命運共同體，應當冷靜思考如何妥處南海問題，維護好本地區來之不易的和平穩定大局。

王毅又指出，近年來，中國東盟戰略夥伴關係保持健康快速發展，雙方互為最大貿易夥伴，高質量共建「一帶一路」穩步推進。中國和東盟國家還通過共同努力，維護了南海局勢的總體穩定。南海當事國有效管控海上矛盾分歧，穩步開展涉海對話合作，不斷取得積極進展。

他表示，同時也要看到，南海面臨的風險和挑戰依然存在且敏感複雜。個別域外勢力從地緣政治私利出發執意介入南海爭議，挑撥國家間關係，企圖攪亂地區局勢。這種做法不得人心，地區國家也不會上當。南海不應成為個別國家對華遏制打壓的工具，更不應成為大國競爭的角力場。

美日澳海軍7月在南海進行聯合訓練，共9艘艦船和飛機參加。（澳洲國防部）

王毅強調，維護南海和平穩定是中國在南海最大的戰略利益，也是中國和東盟國家共同的戰略訴求。雙方要攜手面對和化解挑戰，以主人公的姿態維護好南海和平穩定。一是繼續由直接當事國談判協商有關爭議。二是加快達成「南海行為準則」。三是堅持「擱置爭議、共同開發」。這是推動合作的現實出路。

據介紹，泰國前副總理素拉傑、印度尼西亞戰略與國際問題研究中心創始人瓦南迪，以及來自俄羅斯、英國、新加坡等國前政要、官員、學者出席了本次研討會。

（中國外交部網站）