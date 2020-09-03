【中印衝突】兩軍邊境互不退讓　胡錫進：印度決不會多得一寸土地

針對當前中印邊境局勢，官媒《環球時報》總編輯胡錫進周三（2日）在內媒《觀察者網》發文稱，印度決不會從中印邊境多得一寸土地，對中國玩地緣政治就是條邪路。

胡錫進在文中表示，從2017年洞朗危機到2020年6月的加勒萬河谷嚴重衝突，印度一直在中印邊界問題上採取激進路線，兩國過去幾十年管控邊境局勢的體系逐漸崩塌，雙方邊境摩擦有常態化趨勢，這將對兩國的力量都形成消耗。

胡錫進稱，印度的國家安全觀有點畸形。印度軍費2019年達到711億美元，排世界第3，佔GDP的2.4%。這麼多軍費，很大部分都耗費在與周邊國家無謂的邊境摩擦上。

中印再次爆發衝突，雙方相互指責對方越界挑釁（點擊放大觀看）：

他提及，印度用加強與美國戰略合作向中國施壓，玩地緣政治，但這是印度走的一條邪路。因為美國等不可能真正幫它，而只會利用它，使得它對北方安全的投入越來越大，美國是不會為它埋單的。而且中印如果真的全面敵對，中國拉巴基斯坦等國共同對付印度，豈不方便得多？

不過，胡錫進也表示，中國不想與印度為敵，並稱北京一直對發展中印合作比新德里更加熱心，後者滿腦子都是「國家安全」，但好像就是看不到有那麼多無家可歸者和蜷縮在貧民窟裏遮風避雨的人，忘記了印度現階段的主要任務是重塑仍處在極低水平的民生。

同時，他強調，中國是印度搬不走的鄰居，而且國力數倍於它。中方適合做印度共謀發展的夥伴，但是如果印度要把中國變成它長期的戰略對手，那麼它需要準備付出很多很多的成本，而且它最終決不會因此從中印邊境地區多謀得一寸土地。

班公湖局勢緊張，印軍在該地豎起寫有「永不放棄」的標牌。（微博）

時隔3個月後，中印再次爆發邊境衝突，雙方對此次爭端的說法不一。印度國防部8月31日聲明說：「8月29日和30日之間這個夜晚，拉達克（Ladakh）班公湖（Pangong Tso Lake）南岸，解放軍意圖改變現況、發起挑釁的軍事行動。印軍先發制人、阻止了解放軍行動，並且採取措施、強化印軍陣勢，挫敗中國單方面改變地面現況的意圖。」

不過，中國駐印度使館網站則指，8月31日，印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在中印邊界西段班公湖以南地區、熱欽山口附近再次非法越線，公然挑釁，造成邊境局勢再度緊張。

使館發言人稱，中方已向印方提出嚴正交涉，要求印方嚴格管控和約束一線部隊，切實遵守承諾，立即停止一切挑釁行為，立即撤回非法越線人員，立即停止任何導致局勢升級和複雜化的舉動。

目前，中印雙方局勢依然緊張。據英國路透社報道稱，印軍軍隊正在調往安嬌縣。據悉，安嬌縣位於中印邊界東段，而6月份雙方發生流血衝突的加勒萬河谷位於西段。

（綜合報道）