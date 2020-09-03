【人事變動】公安部高層密集調整　「女將」馮延擔任政治部主任

公安部高層人事近期頻頻調整，公安部官網顯示，馮延已經出任公安部黨委委員、政治部主任，成為現任公安部高層中唯一的女性。前任公安部政治部主任劉釗已於7月轉崗公安部副部長。

公安部官網顯示，馮延出任公安部黨委委員、政治部主任。（公安部網站）

據介紹，今年58歲的馮延是甘肅榆中人，1989年2月加入中國共產黨，1984年7月參加工作，蘭州大學歷史專業畢業，有大學學歷和歷史學學士學位。

馮延曾任河南省公安廳黨委委員、副廳長、政治部主任等職，2015年開始擔任公安部人事訓練局局長。2019年7月，馮延以公安部政治部副主任、人事訓練局局長的身份出席了公開活動。

《人民公安報》8月26日在報道「中國人民警察警旗授旗儀式」時提到馮延。報道指，她當時表示，要進一步強化全警思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉和專業訓練，加強領導班子建設和幹部教育管理監督，深化公安機關機構改革和隊伍管理改革，紮實開展「抓深化」階段性練兵，大力加強撫恤優待，着力鍛造一支高素質過硬公安鐵軍。

馮延曾任公安部人事訓練局局長。該局是公安部承擔幹部人事、教育訓練、民警撫卹優待等工作的職能部門。（網絡圖片）

2020年以來，公安部高層人事已多次調整。6月16日，公安部副部長孟慶豐被免職。官方沒有說他去職的原因，但他已滿63周歲，已到副部級退休年齡。6月28日，副部長級的黨委委員、反恐專員劉躍進已去職，當局未通報其去職原因。

7月10日，公安部黨委委員、政治部主任劉釗被任命為公安部副部長。同月，公安部部長助理兼辦公廳主任聶福如證實調任國安部政治部主任。

目前公安部部長由國務委員趙克志兼任，除7月份升任副部長的劉釗外，其他領導層剩下7人：常務副部長王小洪、中紀委駐公安部紀檢組長孫新陽、副部長兼國家移民管理局局長許甘露、副部長杜航偉、副部長林銳、政治部主任馮延、部長助理陳思源。

（綜合報道）