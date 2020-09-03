印度再禁118款中國App　外交部：冀印方積極支持雙邊交流合作

中印關係持續緊張，印度電子信息技術部（MEIT）9月2日發聲明宣布，因涉及國家安全等原因，擴大對中國手機應用程式的禁令名單，加入禁用118款中國App，包括俗稱「食雞」的手機遊戲《絕地求生》（PUBG）、百度、支付寶等。 繼中國商務部周四（3日）回應事件後，中國外交部發言人華春瑩同日在例行記者會上表示，希望印方還是能夠從兩國人民的友好和各自的長遠利益出發，積極地支持雙邊各領域的交流和合作，「我們想印度人民應該有這樣的文化自信。」

華春瑩指，希望印方積極支持雙邊交流合作。（資料圖片）

華春瑩表示，中印是兩大文明古國，兩國的交流互鑑也延綿了千年，印度偉大詩人泰戈爾的詩，印度的瑜伽、電影，在中國都受到很多人的歡迎，但是我們沒有認為印度的這些文化會對中國的文化產生任何威脅。

她又指，印度是一個古老文明的國家，「印度人民應該是有智慧能夠分得清美國在數據網絡問題上是清潔的還是骯髒的。」

據早前報道，這次的禁令名單包括騰訊旗下的手機遊戲《絕地求生》、企業微信（WeChat Work）、微信讀書（WeChat Reading）、名片識別軟件「名片全能王」（CamCard）、百度、照片編輯軟件「Cut Cut」、影片App「VooV」、新浪新聞、手機淘寶、優酷、支付寶等。印度電子信息技術部6月29日曾以相同原因，禁用包括抖音海外版TikTok和微信在內的59款中國手機應用程式。

中國商務部新聞發言人高峰指印度濫用「國家安全」概念。（資料圖片）

中國商務部部新聞發言人高峰稍早前回應事件表示，印度以所謂「有損印度主權與完整、印度國防、國家安全與公共秩序」為由，宣布禁止118個中國手機應用程式在印度使用。中方對此表示嚴重關切，堅決反對。

他表示，印方濫用「國家安全」概念，對中國企業採取歧視性限制措施，違反世貿組織相關規則。中國政府一貫要求中國在海外企業遵守國際規則，合法合規經營。印方有關做法，不僅損害中國投資者和服務提供者的合法權益，同時也損害印度消費者的利益，損害印度作為開放經濟體的投資環境。

他強調，中方敦促印方糾正錯誤做法。中印經貿合作是互利共贏的。希望印方與中方共同維護好來之不易的合作發展局面，為包括中國企業在內的國際投資者和服務提供者營造開放、公平、公正的營商環境。

（綜合報道）