台學者指三方都不會開第一槍：蔡政府仍有克制，北京要預留空間

近期，中美軍事動作頻頻。中國大陸為「震懾台獨」，展開多次軍演；美軍機艦亦多次巡航相關區域，甚至遭陸方指控侵入其渤海軍演之空域。 台灣總統蔡英文日前亦表示，區域軍事活動日益增加，「我們擔心會擦槍走火」。 針對日益升高的中美博奕、兩岸關係惡化是否可能演變成衝突，台灣學者邵宗海認為，其實各方仍各有節制，目前看來，中國大陸、美國、台灣三方也都不會開出第一槍。

蔡英文應澳洲戰略政策研究所邀請，於「ASPI印太領袖對話」發表視像演說。她表示，區域軍事活動日益增加，「我們擔心會擦槍走火」。（ASPI）

原中國文化大學中山與中國大陸研究所教授及社會科學院院長、澳門理工學院名譽教授邵宗海於《中國時報》投書表示，雖然按中共的說法，美軍偵察機擅自闖入演習區域，但最終沒有任何一架被演習或刻意針對的炮火擊落；另外，即使解放軍朝西沙群島海域發射了4枚東風導彈，但在發射時間內，也沒有任何美軍機艦經過這些導彈的落點區。

邵宗海認為，這應該是美中雙方都自我克制的刻意考慮：不希望將一些軍事行動，演變成是一項有針對性的「軍事挑釁」。但他也說，理論上來看，在實彈操作的情況下，「克制」應該很難保證完全沒有擦槍走火的可能，也因此外界的觀察幾乎從來沒有斷定過：台海的軍事危機可控。

究竟台海到底會不會開啟戰端？邵宗海稱在現階段沒有誰說得準，不過，他認為未來台海情勢的演變，應當不會完全放在軍事的走向去作判斷，而需在政治上的措施去審視。

邵宗海表示，在這段台海軍事活動特別密集的期間裏，有發現兩岸彼此都有在自我剋制。他認為在8月27日舉行的「ASPI印太領袖對話」系列活動視訊演說中，就可看出蔡英文的謹慎。蔡英文當時曾指出「區域軍事活動日益增加，我們擔心會擦槍走火」。因此，她希望各方保持開放的溝通管道，以避免誤解和誤判。

特朗普在選前還會怎麼打台灣牌，關係到美中台未來關係的發展。(AP)

再來，儘管美台關係一直升高，但邵宗海認為，民進黨政府在處理很多有關兩岸事務的措施上，仍不輕易觸及最敏感的紅線。他舉最近台灣發佈新護照樣式為例，雖然護照封面上力求突出「台灣」，但「中華民國」的正式國號未動，仍舊保留「國徽」。不過他也說，這不是民進黨當局的智慧，而應是對北京的底線，蔡政府仍有一絲自我克制的考慮。

至於北京怎麼想，邵宗海說，雖然大陸領導人尚未對目前情勢明確表態，但有些學者已透露出決策的可能走向，譬如人民大學教授時殷弘曾表示，南海問題非常敏感，特別是最近這段時間，南海局勢升級，大陸此時不會輕易採取任何新的重大措施。

此外，邵宗海認為，一旦台海有戰事，美國是否會遵守承諾支持台灣，也須看衝突發生在大選前或後。若在選前，特朗普（Donald Trump）會介入的答案可能就更明白。他說，「六項對台保證」是老掉牙的資料，但此刻突然宣布真本，並公布於AIT官網，有其特殊意義。

邵宗海強調，目前比較確定的預測，是三方都不會開出第一槍。他認為在美國11月大選結果揭曉前，北京不會輕易在台海出手，一是避免提供特朗普藉此哄抬選情，另一也是要觀察若拜登（Joe Biden）勝選，是否需要預留中美對台灣問題的協商空間。