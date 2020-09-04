任正非稱年輕人要多服從領導：鼓勵內部批評，但高談闊論易被淘汰

華為員工交流網站「心聲社區」近日發布總裁兼CEO任正非的講話，他與戰略預備隊學員和新員工交流時表示，年輕人要多服從領導，多與團隊合作，踏實做好本職工作。 任正非同時表示，鼓勵每位員工批評內部管理問題，但如果天天跟你的主管高談闊論，「他還可能在末位淘汰時給你穿小鞋（公報私仇）。」

華為深圳基地。（資料圖片）

「一杯咖啡吸收宇宙能量」

任正非在座談會中表示，華為不需要每個員工都去閱讀公司的總戰略，不要關注太大的事情，「不在其位，不謀其政」。他指出，如果天天跟你的主管高談闊論，他還可能在末位淘汰時給你穿小鞋。「也許你是天才，但是他聽不懂。而且年輕人要多服從你的領導，多與你的團隊合作，踏實做好本職工作，小事做不好，怎麼能證明你能做大事呢？」

他建議，員工應該好好讀公司發布的文件，包括總裁辦電郵。但總裁辦電郵只是一個發言，不具有「法律」性質，也不是指令性的文件。「有些公司文件你可能讀不懂，問問其他員工，請他吃頓飯、喝杯咖啡，他無意中就會告訴你一些『秘密』，因為人在放鬆時最容易把能量釋放出來，所以叫『一杯咖啡吸收宇宙能量』。」

任正非還說，希望員工的微信朋友圈少一些吃伴、玩伴，要增加學者等世界上有獨特見解的人。他又希望員工少玩遊戲，晚上和周末多看學術性文章和技術性文獻，不要總是埋頭苦幹，「真有學問了，才會有獨到見解。」

「華為不會對工齡實施保護」

任正非又指出，華為的崗位沒有對年齡限制，而是看能力和貢獻能不能適應作戰，「如果只看年齡，我早就被淘汰了」。他鼓勵新員工，「如果你認為自己還年輕，想奮鬥，那就好好學習，努力貢獻，一定要跟上隊，要有駕馭工作的能力，否則沒人會同情你。華為不會對工齡實施保護，只是對你的貢獻進行保護。」

關於在心聲社區的交流，任正非說，心聲社區是羅馬廣場，鼓勵每位員工批評內部管理問題。他表示，員工可以穿著馬甲（用多個帳號）或實名去發言，公司高級領導都在讀跟帖，有些批評公司的人還得到了機會。

但任正非同時強調，心聲社區的發言僅限公司內部問題，不准涉及社會問題，也不要指名道姓進行人身攻擊，「你知道某個人有問題，可以向道德遵從委員會、審計部反映。除此之外，心聲社區對管理問題完全是民主的。」

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（華為「心聲社區」）