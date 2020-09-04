習近平提「五個絕不答應」受矚　胡錫進警吿美國勿錯判形勢

中美關係持續緊張背景下，國家主席習近平在最新講話中提出「五個絕不答應」，被指對美釋放訊號。官媒《環球時報》總編輯胡錫進也發文，警吿華盛頓勿錯判中國政治形勢。

9月3日，習近平出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75週年座談會並發表重要講話。（新華社）

胡錫進9月4日在微博發文稱，中國社會目前處於近些年來相對最穩定的時期，共產黨作為長期執政黨的威望不斷鞏固。

他進一步解釋原因：第一，中國牢牢控制住了疫情。「這一成就帶來了一些根本性認識，化解了疫情早期人們對中國體制存在嚴重缺陷的質疑。人們前所未有地相信中國的體制有能力應對各種非常極端的挑戰。」

第二，美國的形象在中國人眼中嚴重生鏽，甚至在垮塌。「過去中國人仰視美國，它幾乎就是天堂，誰能夠出國去美國，那就是發財去了，雞犬升天。然而，中國的城市迅猛發展，物質生活水平的提高在逐漸重塑中國人的目光。」

第三，中國政府真的為民眾服務，而不是美國那樣為資本服務。「武漢的事情證明了這一點，美國等外部世界疫情嚴重失控反襯了這一點。」

不過，胡錫進也指出，如何突破官僚主義、形式主義，還有一些地方做事「一刀切」的痼疾，是中國持久的挑戰。

胡錫進稱中國社會目前處於近些年來相對最穩定的時期，共產黨作為長期執政黨的威望不斷鞏固。（資料圖片）

9月3日，習近平出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75週年座談會並發表重要講話，提出「五個絕不答應」，被指以強烈的姿態來回擊美國的全方位「圍堵」。

而近年來，儘管中國主管外交事務的官員楊潔篪、王毅均釋放希望緩和矛盾、管控分歧的訊號，但美國在多條「戰線」向中國發難。胡錫進在文中指出，外界、尤其是華盛頓不要誤判了中國的政治形勢，一些中國異見人士也不要錯讀了民意。「那些想挑撥中共與中國人民關係的力量，他們在做相當於要把喜馬拉雅山從亞洲搬到美洲的荒誕夢。」