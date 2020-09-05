【中美角力】從國力、經濟、創新等指標看兩國差距　中美誰更強？

自特朗普政府上台後，美國對華政策出現急速轉變，中美關係圍繞貿易、南海、香港和台灣等議題也陷入新低點，中美角力也自然成為國際焦點。有人認為中國經濟、科技、教育、文化、軍事等六大實力全面超越美國，也有人認為中國100年也超越不了美國。 微信公眾號「政經圈」列出了40項指標比較中美差距，發現美國70%的指標領先，中國只有30%的指標領先。此外，中國領先的指標仍然是數量指標，美國經濟質量指標則有明顯優勢，中美科技、教育指標差距也更大。

數據表明，美國綜合國力強、發展質量高，中國增長速度快、發展潛力大。（資料圖片／中新社）

國力格局：發達國家與發展中國家的差距

在國力差距方面，「政經圈」的文章列出13項指標，包括人口、人均耕地、建交國家數量、人均收入和消費支出、居民儲蓄率、人均住房面積、平均預期壽命、人均醫療支出、恩格爾係數、人均能耗、博物館圖書館數量和軍費開支。節選其列出的數據：

中國人口是美國人口的4.3倍（2019年）； 美國人的人均收入是中國人的8.4倍（2018年）； 美國居民人均消費支出是中國居民的15.2倍（2018年）； 中國居民恩格爾係數（Engel's coefficient）是美國的3.3倍（2018年）； 美國人均住房面積是中國的1.7倍（2018年）； 美國軍費開支是中國的3.7倍（2018年）； 美國建交國家數量比中國多10個（截至2019年末）； ……

文章認為，數據表明美國綜合國力強、發展質量高，中國增長速度快、發展潛力大。中美綜合國力差距相當明顯，一些差距短期內難以彌補。

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經濟格局：總量有望超美國、人均量差距巨大

在經濟方面，文章列出14項指標，包括GDP增速、GDP總量、勞動生產率、三產佔比、人均GDP、國債、第一產業增加值、第二產業增加值、第三產業增加值、國際貿易額、世界500強企業數量、營商環境排名、全球經濟增量貢獻率。節選其列出的數據：

近70年GDP增速，中國是美國的9倍； 中國的GDP增速美國的2.7倍（2019年）； 中國的GDP總量是美國的67.8%（2019年）； 美國的人均GDP是中國的 6.3倍（2019年）； 美國聯邦政府債務是中國的14.7倍（2018年）； 中國對美國貿易順差2958億美元（2019年）； 中國的世界500強企業比美國多9間（2019年）； 美國營商環境排名領先中國38位（2019年）； ……

文章認為，只要美國不獨享新科技革命的成果，中國不犯顛覆性錯誤，中國經濟總量超越美國只是時間問題，但經濟結構、效率等仍與美國相差30年左右。

文章又分析稱，新冠肺炎疫情之後貿易戰可能升級。美國有技術、中國有市場，技術與市場結合，技術的效應才能放大，市場的潛力才能開發。中美經濟合作不僅是中美雙贏，而且能帶動各國多贏。

創新格局：數量指標接近、質量差距明顯

在創新方面，文章列出了論文數量、PCT專利數量、研發經費、創新指數、高科技產品出口、知識產權進口等多個指標。節選其列出的數據：

中美兩國有關報告均認為對方的論文數量世界第一，但美國前沿科學前100篇論文數是中國的7倍； 美國的PCT專利申請量是中國的1.2倍（2017年）； 美國的研發經費是中國的1.9倍（2018年），但中國是世界上研發經費增長最快的國家之一； 美國創新指數排名比中國高11位（2018年）； 中國高科技產品出口額是美國的4.9倍（2018年）； 美國知識產權進口費用是中國的1.7倍（2018年）； ……

文章認為，從國際創新體系常用的13個指標分析，中國在研發人員、科技期刊論文、工程技術論文（EI）、專利申請量、高科技產品出口、世界500強企業等6個指標領先，其中4個為數量指標。美國在國際論文（SCI）、研發經費、PCT專利、國家創新指數、世界100強大學、世界500強企業、世界500強品牌等7個創新質量指標領先。

教育格局：中美差距巨大、短期難以趕上

在教育方面，文章列舉了5項指標，包括全球百強大學數量、教育支出占比、頂尖科學家數量、接受留學生數量、高校入學率。節選其列出的數據：

美國全球百強大學數量是中國的6.7倍，美國40間高校進入前100名，中國只有6間（2019年）； 美國教育支出占比是中國的1.3倍（2018年）； 美國頂尖科學家數量是中國的4.3倍（2019年）； 美國接受留學生數量是中國的2.2倍（2018年）； 美國高校入學率是中國的1.8倍（2018年）。

文章認為，中國教師隊伍、學生來源、科研儀器乃至教學方式、方法都與美國有巨大差距。中美教育領域的差距是中美最大的差距，頂尖人才數量是中美最核心的差距，人才「赤字」是中美之間最大的赤字。

（政經圈）