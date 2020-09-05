【新冠肺炎】G20成員二季度GDP出爐　中國唯一正增長

新冠肺炎疫情爆發已經超過半年，G20各國近期陸續公布二季度國內生產總值（GDP）增長率，因經濟受疫情打擊，GDP多有下跌。在G20成員中，僅中國經濟在二季度恢復了增長趨勢，達12.3%。

8月31日，印度國家統計局（NSO）公布的數據顯示，該國4月至6月GDP按年大幅下滑23.9 %。印媒指出，這是印度自1996年開始發佈季度經濟數據以來的最大跌幅，比多數經濟學家的悲觀預期還要糟糕。

國際貨幣基金組織發布的各國二季度GDP增長數據圖表。

9月2日，澳洲統計局（ABS）則披露，該國GDP二季度按月縮水7%，達到1959年有記錄以來的最大跌幅，連續兩個季度出現GDP負增長，澳洲經濟被澳《金融評論報》解讀為「正式進入29年來的首次技術性衰退」。而在此之前，據媒體報導，英國GDP增長負21.7%，意大利負17.7%。

除幾個全球主要經濟體外，據彭博社8月26日報道，南非央行預測該國經濟二季度將呈下滑態勢，按年率計算縮水40.1%。另據法新社報道，自2018年以來，阿根廷經濟一直處於負增長。沙特阿拉伯7月份的財政部報吿顯示，受油價低迷影響，該國第二季度財政赤字達291.2億美元。

國際貨幣基金組織首席經濟學家戈皮納特（Gita Gopinath）。（網絡圖片）

據美國商務部早前發布的數據，美國第二季度GDP下滑了32.9%，創下上世紀40年代以來最大降幅。不過，美政府8月27日調整的數據顯示，美國4月至6月GDP按年縮水了9.1%。

9月2日，國際貨幣基金組織首席經濟學家戈皮納特（Gita Gopinath）談及G20國家的二季度GDP，其上傳的按月數據表顯示印度跌幅最大。另一方面，戈皮納特指出，中國經歷一季度的混亂後，在二季度強勁復甦。

（觀察者網）