中印衝突｜環時：若邊境開戰印度將毫無勝算　把防長會晤看作轉機

中印對峙持續，兩國防長日前在莫斯科舉行雙邊會談，並強硬發聲。對此，中國官媒《環球時報》發文稱，中印一旦開戰印度必將毫無勝算，希望印方抓住這個機會。

Met with the Chinese Defence Minister, General Wei Fenghe in Moscow. pic.twitter.com/Jex9gKCf98 — Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 4, 2020

據新華社9月4日報道，正在莫斯科參加會議的中國國防部長魏鳳和，於當日與參會的印度國防部長辛格（Rajnath Singh）舉行會晤。這是最近幾個月中印邊境地區局勢緊張以來兩國軍方的最高級別會晤，兩軍目前正在班公湖南岸和熱欽山口地區對峙。

報道引述魏鳳和表示，「近期兩國兩軍關係因邊境問題受到嚴重影響，兩國防長面對面就有關問題坦誠交換意見十分重要。造成當前中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚，責任完全在印方。」

魏鳳和指，「中國的領土一寸也不能丟，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心維護國家主權和領土完整。雙方應認真落實中國國家主席習近平和印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）達成的重要共識，堅持通過對話協商解決問題。」

辛格則表示，「當前形勢下，邊境和平穩定對雙邊關係至關重要，應保持雙方軍事、外交等各層級對話渠道暢通，通過對話協商和平解決問題。希望雙方採取負責任態度，盡快實現一線部隊全面脱離接觸，避免採取使局勢升級或複雜化的舉措，不使分歧成為爭端，推動兩國兩軍關係盡快回到正軌。」

針對兩國防長的會晤，《環球時報》9月5日刊發社評稱，兩國防長坐到了一起，這本身就是一個積極訊號，為兩國管控邊界糾紛，給現地局勢降温提供了必要的氛圍。按照日程，中國外長王毅和印度外長蘇傑生（S. JAISHANKAR）9月10日也將有一個見面機會，魏鳳和與辛格的會晤也為兩國外長屆時的會晤作了重要鋪墊。

文章稱，中印是兩個大國，都有能力調動國家力量支持一場邊境地區的軍事衝突，但是在這個時刻，雙方都需冷靜，釐清兩個重大問題。

一是中印尚未劃定邊界，雙方的實控線不應變來變去、各自主張，1959年11月7日的那條實控線應當是雙方的基準。如果雙方各自要創造新的實控線，並且用兩個大國的意志相互碰撞，其結果很可能是災難性的。如果兩國都將自己的國力用於無限支持這一碰撞，就將導致新的戰爭，而且戰爭的規模未必能控制在實控線附近，最後形成兩國力量包括軍人生命的悲劇性消耗。

二是中印都是致力於經濟社會發展的新興經濟體，有着各自國內的繁重任務。兩國彼此做合作伙伴還是相互為敵，對實現各自的發展宏圖有着截然不同的影響。邊界問題雖然艱難，但它不應成為中印關係的主題，這是兩個大國應有的共同智慧。

圖輯｜消息指解放軍疑部署紅旗-9遠程防空導彈：

文章又指出，現在的問題是，印度方面在邊界問題上不斷採取進取的激進路線，以自己有能力進行邊境戰爭並且「不惜一戰」相威脅，將中國保持邊境地區和平穩定的願望誤讀為可以利用的軟弱。新德里的一些人還認為美國打壓中國、扶持印度增加了印方的戰略強勢，為它提供了在中印邊境地區採取冒險行動的額外資本。上述誤判導致了印方在中印邊界問題上一系列傲慢、魯莽的表現。

文章強調，必須提醒印方，中國的國力、包括軍事力量都遠強於印方，中印雖都是大國，但是如果進行戰爭能力的極限比拼，輸掉的一方將是印度。邊境戰爭不打則已，一旦開戰，印度必將毫無勝算。印度媒體在軍方的幫助下炒作印軍如何厲兵秣馬，如何在班公湖地區佔據了所謂「戰略性高地」，都是自欺欺人，這些花拳繡腿的東西根本經不起一場真正戰爭的檢驗。

文章最後表示，希望兩國把這次防長會晤當成一個轉機，真正回到雙方領導人會晤的共識上來，各自都為降低邊境的現地緊張做出應有努力。