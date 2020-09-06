【觀察】4省份「換帥」交接大不同　透露哪些政治暗號？

自2月份原上海市長應勇火速馳援湖北至今，中共31個省份地方政壇迎來4位新任省委書記，「60後」不斷刷新最年輕省委書記紀錄。 內媒《北京青年報》旗下公眾號「政知圈」今日（6日）發表文章，盤點4名新任地方「掌門人」如何與前任完成權力交接，其中提到，現場出席領導幹部會議者的變化，也透露出政治暗號。

文章稱，省級大員換人，相關省份都會召開領導幹部大會。一般情況下，新舊兩任中共省級黨委書記也都會在現場。例外的是，2月份應勇履新湖北省委書記的時候，原湖北省委書記蔣超良並未露面，或許是與彼時湖北嚴重的新冠肺炎疫情被指防控不力有關。

2020年7月31日，陝西全省領導幹部會議現場畫面。（陝西新聞聯播節目截圖）

報道先是對比了陝西、浙江、遼寧換帥的情景。其中，7月31日，在陝西全省領導幹部會議上，前後兩任陝西省委書記胡和平、劉國中，宣布中央決定的中央組織部分管日常工作的副部長姜信治，以及新任陝西省委副書記趙一德（8月25日任陝西省省長）都有出席。

9月1日，浙江省委召開領導幹部會議。浙江新聞聯播畫面顯示，前後兩任書記車俊、袁家軍出席並發表了講話，同時姜信治、鄭柵潔（9月4日任浙江省代省長）、省政協主席葛慧君等也參加了會議。

2020年9月1日，浙江省委召開領導幹部會議，中組部宣布浙江「換帥」。（浙江新聞聯播節目截圖）

同一天，在遼寧全省領導幹部會議，前後兩任省委書記陳求發、張國清也出席並發表了講話，同時參加會議的還有到遼寧宣布中央決定的中央組織部副部長曾一春，以及省長劉寧、省政協主席夏德仁等。

2020年9月1日，遼寧全省領導幹部會議，遼寧省委書記換人，至此遼寧黨政「一把手」近期悉數換人。（微信公眾號「政知圈」）

唯有2月13日，湖北省召開全省領導幹部會議，湖北新任省委書記應勇，以及中央組織部副部長吳玉良、湖北省長王曉東等都有露面，只有原任湖北省委書記蔣超良不在現場。

報道指，蔣超良「甚至連公開吿別的機會都沒有」。按照慣例，中組部負責宣布中央決定的官員會在宣布中央決定的同時對前任工作進行評價，代表組織對後任表達期待；而前任則做最後的離任吿別，新任隨即表態，當然有時候前後任會彼此做一個簡短的評價。

在7月31日陝西全省領導幹部會議上，前任省委書記胡和平這樣評價繼任者劉國中：「劉國中同志政治堅定、『四個意識』強，熟悉黨務和經濟工作，領導經驗豐富，組織領導和解決實際問題能力強，思路清晰、視野開闊，處事穩重、待人謙和，作風民主、務實低調。」、「相信以劉國中同志為班長的省委一定能帶領全省廣大幹部群眾，推進陝西各項事業取得新的更大成就。」

9月1日浙江省的全省幹部大會上，原任浙江省委書記車俊也介紹了繼任者袁家軍，「我因為到齡轉崗，袁家軍同志接上了這個接力棒。袁家軍同志是黨培養多年的優秀幹部，衷心希望大家像支持我一樣，全力支持袁家軍同志的工作，把浙江的工作做得更好。」同一天，遼寧前任省委書記陳求發對初到遼寧的繼任者張國清說，衷心希望全省各級領導班子、廣大幹部群眾全力支持張國清的工作。

（政知圈）