新冠肺炎｜特朗普稱中國死亡人數比美國多　官媒批：說謊不打草稿

當地時間9月4日，美國總統特朗普在白宮記者會上，指出中國不報告新冠肺炎的死亡數字，聲稱「中國的死亡人數比我們多得多」，又稱美國疫情報告的細緻程度無人能及。 官媒《人民日報》的「人民銳評」欄目在6日（周日）發表評論文章，批評「一個國家領導人，應該不至於無知至此」，又稱「撒謊不打草稿，造謠脫口而出，美國政客胡言亂語到這個地步，刷新了世人的認知，恐怕全世界會有不少人瞠目結舌」。

美國總統特朗普聲稱「中國的死亡人數比我們多得多」。圖為中國民眾進行核酸檢測的情況。（資料圖片）

文章題為《說謊不打草稿，美國政客又在鬧笑話》。文章表示，據美國約翰斯‧霍普金斯大學統計數據顯示，美國新冠肺炎確診已超620萬例，累計死亡超18萬例，是全球累計確診病例和死亡病例最多的國家。數據如此令人痛切，美國政客何來撒謊的勇氣？而中國已經連續20天無本土新增確診病例。

文章稱，美國政客此次在死亡人數上做文章，主要有兩方面原因，一是「甩鍋」（指推卸責任）思維，二是競選策略。選情變幻莫測，一些美國政客便故伎重演，在自我標榜的同時甩鍋中國。

文章最後稱，朝中國潑髒水，改變不了美國抗疫不力的事實，否定不了中國抗疫的偉大成就。一切顛倒黑白的做法，最後都只能是自欺欺人。

據國家衛健委數據，截至9月5日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例186例（其中重症病例2例），累計治愈出院病例80302例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例85122例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者818580人，尚在醫學觀察的密切接觸者6110人。