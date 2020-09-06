青海省副省長文國棟主動投案　已有多名下屬涉祁連山非法採礦被查

青海省祁連山非法採煤事件遭揭發後。涉嫌違紀違法人員相繼被查。

據中央紀委國家監委網站今天（6日）發布消息，青海省副省長、海西蒙古族藏族自治州委書記、柴達木循環經濟試驗區黨工委書記文國棟涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。值的一提的文國棟剛於今年7月22日才獲任命為青海省副省長。上任40多天後即落馬。

文國棟剛於今年7月22日才獲任命為青海省副省長。上任40多天後即落馬。（網上圖片）

據公開資料顯示，文國棟1968年8月生，現年52歲。青海西寧人，仕途一直在青海，早年在家鄉湟中縣、海北州委辦公室工作，2000年任海北州委副秘書長兼辦公室主任。2001年出任門源縣委書記，據媒體報道是當時青海省最年輕的縣委書記。

2005年，文國棟調任海西州委常委、組織部部長，2009年轉任州政府常務副州長。2010年4月，玉樹地區發生黎克特制7.1級地震，他同月調任玉樹州委副書記、政法委書記。2015年7月，文國棟調任海西州委書記，並兼任柴達木循環經濟試驗區黨工委書記，直到今年7月升任青海省副省長，躋身副部級幹部之列。

7月升副部，9月落馬，文國棟的仕途在這兩個月中迅速走向頂峰也迅速墜落。內媒報道指出在中央紀委國家監委的通報中，文國棟已明確為「主動投案」。而追溯其主動投案的原因，其任一把手的柴達木循環經濟試驗區此前多人落馬格外引人關注。

此前，由新華社主管、主辦的《經濟參考報》8月4日發表了《青海「隱形首富」：祁連山非法採煤獲利百億至今未停》一文，揭露了祁連山南麓腹地的青海省木里煤田聚乎更礦區仍存在大規模、破壞性的煤礦露天非法開採問題。

青海省隨即成立調查組開展調查，啟動追責問責程序。8月9日，青海官方通報調查進展。經調查組調查，青海興青工貿工程集團有限公司涉嫌非法開採，破壞生態環境，警方已經對董事長馬少偉等相關責任人採取強制措施。

通報指，時任青海海西蒙古族藏族自治州委常委、常務副州長、柴達木循環經濟試驗區管委會副主任，現任海西州委常委、柴達木循環經濟試驗區黨工委常務副書記、管委會常務副主任梁彥國，及海西州人民政府黨組成員、柴達木循環經濟試驗區黨工委委員、管委會專職副主任兼木里煤田管理局局長李永平被免職，接受組織調查。

同時，對海西州有關監管部門和天峻縣委縣政府及有關部門涉嫌失職失責的問題，海西州紀委監委也啟動調查核實工作。其中，3名負有責任的官員已被海西州委免職。另有涉事其他多人正接受調查。

8月13日晚，青海省紀委監委網站公布消息：柴達木循環經濟試驗區黨工委原委員、管委會原專職副主任兼原木里煤田管理局局長李永平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。

8月27日晚，青海省紀委監委發布消息：柴達木循環經濟試驗區管委會原木里煤田管理局常務副局長馬成德涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。

據此前內媒報道，一家名為青海省興青工貿工程集團有限公司的企業，打着生態修復治理的名義，在祁連山南麓腹地木裏礦區進行掠奪式採挖。公司董事長馬少偉號稱青海「隱形首富」，14年來盤踞礦區，非法採煤2,600多萬噸，獲利超150億元人民幣。

對於該公司非法採煤卻一直未被徹查的原因，報道稱，該公司善於偽裝，當地人士稱之「邊修復、邊破壞；小修復、大破壞」。遇到上級檢查，該公司便臨時停產，並將採煤機械設備全部轉移到渣山整形工地，將礦體和挖出的煤炭或用土掩蓋，或用綠色蓋土網予以覆蓋，看似是綠色草坪。檢查人員一離開，該公司立即恢復作業。

2017年至2019年，北京先後兩次下派環保督察組進行督察，該公司就在此期間停止開採。2020年7月，為了應對青海省執法部門的監督檢查，該公司停產4天。