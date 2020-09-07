專家曝中國第四艘航母建造細節　動力系統或有重大變化

中國全軍軍事戰略學科首席科學傳播專家李傑表示，第四艘航母在未來建造時動力系統或發生重大變化。

據環球網9月6日報道，李傑5日在一場專家對話中說，中國的海防力量的發展進步很快。現在光遼寧艦航母就有6萬多噸，超過新中國成立時中國海軍的全部艦艇噸位之和，由此可見在1949年之前，中國是有海無防，或者說有海難防。

李傑介紹說，目前，中國海軍處於即將從大國海軍向強國海軍邁進的階段。中國已經有兩艘航母入役，可以預見，未來第三艘乃至第四艘航母也將不斷研發與建造，第三艘航母很可能和前兩艘航母不太一樣，不再採用滑躍式甲板，有可能會採用彈射起飛裝置，而第四艘在未來建造時很可能會在動力系統方面發生重大變化。

在兩棲攻擊艦方面，李傑說，數萬噸的兩棲攻擊艦至少要建造四艘，甚至八艘。戰略核潛艇和攻擊型核潛艇也正在持續發展。萬噸級的055大型導彈驅逐艦中國也正在持續建造並強化戰力，根據公開報道目前已經有一定數量的055型導彈驅逐艦開始實用化。安裝了中國國產相控陣雷達的052C和052D導彈驅逐艦的數量已經達到比較可觀的水平。

據瞭解，近年來，中國致力於發展海上軍力，計劃在2030年以前，至少要打造六個航母戰鬥群。

此前，中國首艘國產航母山東艦9月1日赴渤海展開艦機融合訓練，引起外界關注。

《環球時報》2日曾報道稱，經過此次訓練後，山東艦返回母港三亞指日可待，預計未來將會在南海擔負戰備巡邏任務。

另外，在不久前的8月28日，遼寧艦最新海上訓練畫面曝光。畫面顯示，多架殲-15艦載機進行了起降訓練。

目前，中國海軍已經服役了兩艘航母。003航母據悉從2015年初便開始建造，這將是遼寧艦和山東艦後中國海軍的第三艘航母。其中，003型採用世界最先進的電磁彈射系統，電磁彈射起降可減少艦載機磨損，並能在短時間比滑跳甲板起降更多的飛機。