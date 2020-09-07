遭質疑公權力過度介入私人和道德領域　蘇州文明碼測試一周後下線

江蘇蘇州3日（上周四）推出了全國首創的「文明碼」，聲稱通過「一人一碼」構築文明積分信息識別體系。據介紹，文明積分等級高的市民將會享受工作、生活、就業、學習、娛樂的優先和便利，「文明碼」因此引發巨大爭議。 內媒6日（周日）報道指，「文明碼」已經下線。蘇州市文明辦表示，目前「文明碼」階段性測試已經結束。蘇州市各相關部門正在加緊修訂完善，待今後條件成熟後再推出試行。

內媒6日（周日）報道指，「文明碼」已經下線，「文明碼」在相關App上已被標註「測試結束」。（網絡圖片）

「文明碼」推出後引發民眾質疑，例如發生交通違法行為後，除了有交警部門的處罰，還要在「文明碼」上受到所謂的「懲戒」，顯然不合理。還有網民表示，將「文明」如此量化，以「文明」為由對市民進行約束，甚至有劃分「三六九等」的意思，是否有過度管理、介入市民私人領域的嫌疑？

內媒報道指，「文明碼」在相關App上已被標註「測試結束」。蘇州市文明辦相關負責人6日（周日）表示，他們已注意到了外界的各種聲音和議論，「文明碼」正處於測試階段，其初衷旨在倡導文明新風尚，以正向激勵為原則，且以市民自願註冊為前提，不存在強制行為。

江蘇蘇州近日推出了「文明碼」，要透過「一人一碼」構築文明積分信息識別體系。（網絡圖片）

負責人又指，「文明碼」的得分高低，不與個人信用掛鉤，對入學、落戶以及公共資源的分配均沒有影響，也不會作為二次處罰或懲戒的依據，交通違法行為由交警部門根據相關法律法規來執行。

上述負責人又表示，外界之所以對「文明碼」有較大的反彈和爭議，其實是外界對這個試行方案存在著一定的誤解和解讀，以及擔心公權力過度介入私人和道德領域，「我們也在反思，應該在測試前更多徵求各方面意見，且沒能在第一時間跟進進行充分解讀，導致了外界的誤解和誤讀」。

蘇州市文明辦則說，目前「文明碼」階段性測試已經結束。蘇州市各相關部門正在加緊修訂完善，待今後條件成熟後再推出試行。

據早前報道，9月3日，蘇州市電子身份碼便民移動應用「蘇城碼」App更新後推出了全國首創的「蘇城文明碼」，可以展示交通違法行為扣減文明交通指數分值、義工註冊及參與活動積分，並可作為警示和懲戒綜合文明指數低於下限人員的電子憑證以及外來人口積分入戶義工服務電子憑證。

經過新冠肺炎疫情，內地民眾已經習慣掃健康碼出行。除了「健康碼」以外，蘇州近日還推出了「文明碼」。（資料圖片）

「蘇城文明碼」個人中心顯示的「文明積分」，由文明交通指數和文明志願指數構成，將來還會有更多其他文明指數和活動功能。

其中文明交通指數適用於18周歲及以上的在蘇人員，基本分是1000分，上限也是1000分。文明交通指數的計分周期為一年，周期屆滿後重新計分。扣分由個人交通違法行為處罰記錄產生，例如機動車衝紅燈扣50分，酒後駕駛扣100分。加分則由參加交通志願執勤活動產生，每參加一次交通志願執勤，可獲得固定加分。

至於文明志願指數與義工服務相關，市民可在線報名參加各類義工服務，每參加一次義工服務，將按照賦分規則獲得文明志願指數積分。

（綜合報道）