遼寧副省長盧柯獲未來科學大獎　獎金100萬美元

有「中國諾貝爾獎」之稱的2020年未來科學大獎在北京揭曉，中國科學院金屬研究所研究員、遼寧副省長盧柯獲得三項大獎之一的「物質科學獎」，獎金為100萬美元。

據《新京報》9月6日報道，將未來科學大獎頒發給盧柯，是為了獎勵他開創性的發現和利用納米孿晶結構及梯度納米結構以實現銅金屬的高強度、高韌性和高導電性。

2020年未來科學大獎在北京揭曉，中國科學院金屬研究所研究員、遼寧副省長盧柯獲得三項大獎之一的「物質科學獎」，獎金為100萬美元。（網上圖片）

據悉，提高金屬材料的強度一直是材料物理領域中最核心的科學問題之一。

盧柯及其研究團隊發現了兩種新型納米結構可以提高銅金屬材料的強度，而不損失其良好的塑性和導電性，在金屬材料強化原理上取得了重大突破。

盧柯團隊發現，在金屬銅中引入高密度納米孿晶界面，可使純銅的強度提高一個數量級，同時保持良好的拉伸塑性和很高的電導率，獲得了超高強度高導電性納米孿晶銅。

此外，盧柯團隊還發現了金屬的梯度納米結構及其獨特的強化機制。梯度納米結構可有效抑制應變集中，實現應變非局域化，其拉伸塑性優於普通粗晶結構。

盧柯16歲就進入大學學習，28歲的時候被破格晉陞為教授，38歲當選中國科學院院士。（網上圖片）

資料顯示，盧柯，1965年5月出生，河南汲縣人，1993年加入九三學社，工學博士。中國科學院院士，中國科學院金屬研究所研究員，瀋陽材料科學國家研究中心主任。盧柯現任遼寧副省長，負責科技、衛生健康、體育等方面工作。

2018年3月，官媒《新華社》曾刊文介紹盧柯：16歲上大學，30歲成為中國科學院金屬研究所博士生導師，38歲被增選為最年輕的中科院院士，最近當選美國工程院外籍院士……這就是盧柯。職業科學家，是他的自我定位。

【話你知：未來科學大獎】

未來科學大獎是中國首個世界級民間科學大獎，由未來論壇於2016年創立，下設生命科學獎、物質科學獎、數學與計算機科學獎三個獎項，單項獎金100萬美元，每個獎項由四位捐贈人共同捐贈：「生命科學獎」捐贈人為丁健、李彥宏、沈南鵬、張磊；「物質科學獎」捐贈人為鄧鋒、吳亞軍、吳鷹、徐小平；「數學與計算機科學獎」捐贈人為丁磊、江南春、馬化騰、王強。

2016年至今，未來科學大獎共評選出20位獲獎者，均來自生命科學、物理、化學、數學、計算機等基礎和應用研究領域極具成就的科學家。