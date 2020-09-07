【中美角力】中國副外長樂玉成：台港問題事關主權　沒有妥協空間

中美對抗下，美方有聲音認為，中美過去幾十年的交往政策失敗，中國外交部副部長樂玉成在今日（7日）於官媒《人民日報》發文強調，過去40年中美並非盲目接觸，但也坦言中美關係正面臨建交以來最為嚴峻複雜的局面。 樂玉成稱，台灣及香港等問題事關中國主權，沒有妥協空間，不容外部勢力干涉。

樂玉成強調，過去40年中美並非盲目接觸，但也坦言中美關係正面臨建交以來最為嚴峻複雜的局面。（資料圖片）

文章題為《牢牢把握中美關係發展的正確方向》。針對中美對抗升溫，樂玉成批評近來美國一些政客挑起爭端，惡意攻擊中共和中國政治制度，挑戰中國核心利益，干涉中國內政，蓄意全盤否定中美關係歷史。

樂玉成指出，尊重彼此核心利益是發展中美關係的政治基礎。「台灣、涉港、涉藏、涉疆等問題事關中國主權和領土完整，事關中方核心利益和關切。中方在這些重大問題上沒有妥協空間，不容任何外部勢力干涉。」當前美國有一小撮政客出於一己私利，歪曲歷史，否定歷史，散布各種謬論詆毀中國，把中美關係推到危險境地。

樂玉成說，美國一些政客聲稱，過去40多年「盲目的接觸政策」沒能改變中國，已經失敗。美國與中國並非盲目接觸，當年美國推動中美關係正常化，是順應時代潮流之舉，符合中美兩國共同利益。所謂「對華接觸失敗」的論調重拾冷戰思維，是對中美關係歷史的否定。

樂玉成還說，美國一些政客惡毒攻擊中共，把中美分歧上升為「自由」和「專制」的矛盾，鼓吹成立新的「自由民主聯盟」應對中國。這是企圖在21世紀復活冷戰，重拾「麥卡錫主義」。

樂玉成提到，美國以國家安全為藉口頻頻打壓一些中企，試圖在經貿科技領域製造中美「脫鉤」。這於法於理都說不通，對誰都沒有好處。在經濟全球化條件下，各國的相互聯繫已深入到毛細血管。

此外，樂玉成還表示，美國一些政客為掩蓋自身抗疫不力，對中國搞「甩鍋」（指推卸責任）追責操作。這是荒唐的政治鬧劇。