華為或明年推首部Harmony鴻蒙手機　余承東：達Android七八成水平

美國升級針對華為的禁令將於9月15日正式生效，而據科技網站MyFixGuide報道，華為消費者業務CEO余承東周日（6日）表示，華為計劃在本周四（10日）的開發者大會上推出鴻蒙2.0作業系統（Harmony OS 2.0），並將在明年發布首款搭載鴻蒙系統（Harmony OS）的手機，打造華為生態圈，避開特朗普「華為禁令」的傷害。

余承東表示，幾款由鴻蒙系統支援的新設備即將推出，包括今年的新款智能手錶。他承認，華為一直設法開發鴻蒙系統的手機，但由於與Google達成協議，所以必須等待。他樂觀認為，鴻蒙系統最後將成為一個全球平台。

余承東表示，華為對鴻蒙系統已投入上億人民幣。（網上圖片）

另據新浪財經消息，余承東近日談到華為目前情況表示，美國制裁現在帶來的影響主要是無法發布新手機，因為無法使用很多Android生態。不過華為已開始構築自己的生態，公司已對鴻蒙系統投入上億元（人民幣．下同），體驗一直在改善，現在能達到Android系統7至8成水平。

余承東表示，去年美國如果不制裁，華為的市場份額不僅是第一，而且是大幅度領先，出貨量估計是3至3.5億部，但受制裁影響只達到2.4億部，少了6至7千萬部，市場份額屈居第2。

此前8月7日，余承東在中國信息化百人會2020峰會上表示，今年受到美國第二輪制裁的影響，華為的晶片無法生產，最近都在缺貨階段。9月15日美國禁令生效後，麒麟旗艦晶片將絕版，未來華為所有的物聯網（IoT）產品，包括PC、平板電腦和手機都可能採用鴻蒙系統。

2019年8月9日，余承東介紹鴻蒙系統。（資料圖片）

內媒引述產業鏈消息稱，華為「最後一代」的高端晶片麒麟9000，備貨量在1000萬片左右，有約1000萬部華為Mate40/Pro手機可以用上這一晶片，或許可以支撐半年左右。

2019年8月，華為宣布開發出新作業系統鴻蒙，試圖取代Android。余承東當時表示，鴻蒙以微內核為基礎，可用在智能喇叭、平板電腦、只能手錶、電腦、汽車和手機等設備上。不過，截至目前，鴻蒙僅在智能電視上供消費者使用。

（綜合報道）