黑龍江雞西市原副市長李傳良涉鉅額貪污出逃美國　官方通報罕見

中共反腐高壓態勢持續，據黑龍江省紀委監委9月7日，通報，黑龍江省雞西市原副市長李傳良涉嫌嚴重違法犯罪，已依法對其進行監察調查。

通報稱，李傳良在擔任雞西市財政局長、市政府副市長期間，涉嫌利用職務便利，通過騙取、侵吞等方式，貪污鉅額國有資金；涉嫌收受他人賄賂；長期搞錢色交易。

目前，李傳良為躲避調查已逃至境外，並向境外轉移部分涉案贓款。

據悉，李傳良身在美國洛杉磯，曾有海外媒體在此前8月底刊出他的專訪，李傳良表示自己長年在體制內工作，稱自己2014年就曾動念想退出中國共產黨，出逃是為推動中國民主化。

目前，李傳良已經逃往美國。（微信@長安街知事）

資料顯示，李傳良出生於1963年9月，雞西本地人，早年在雞西市財政局工作，2003年7月出任雞西市財政局黨組書記、局長、市國資辦主任，2012年1月晉升雞西市副市長，2014年5月轉任鶴崗市副市長。

2017年3月，李傳良辭去公職，至今已有三年半。

據《北京日報》旗下公號「長安街知事」9月7日報道，一般來說，是中共黨員的落馬貪官要同時接受紀委的紀律審查和監委的監察調查。而李傳良的通報中僅有「省監委依法對其進行監察調查」的表述，並未提及省紀委的相關工作。

對此，中國刑法學研究會副秘書長、北京師範大學教授彭新林表示，這種情況可能是因為李傳良已經逃往境外的緣故。

彭新林分析稱，對於已經逃匿到境外的職務犯罪案件嫌疑人，中國將通過反腐敗國際追逃追贓將其追捕歸案，而這方面工作主要是由監委負責。

近年來，中共反腐敗國際追逃追贓工作正持續加強，2014年至2019年，中國共追回外逃人員7,242人，其中中共黨員和中國國家工作人員1,923人、「紅通人員」332人，「百名紅通人員」已有60名歸案，追回贓款185.76億元人民幣。