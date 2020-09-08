【深圳特區40年】林毅夫：深圳的成功是中國發展理念的成功

剛剛過去的8月26日是深圳特區40周年紀念日。國務院參事、全國政協經濟委副主任、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫日前接受《深圳商報》採訪，談及對深圳發展的看法。 他表示，深圳的成功是中國發展理念的成功，體現的是「解放思想、實事求是、與時俱進」。

報道指，林毅夫1980年1月首次踏足深圳，作為北大學生利用寒假到深圳參觀學習，他覺得那時的深圳就像一個大工地，去中英街參觀時，覺得內地與香港有太大差距，「就想內地甚麼時候能夠趕上發達國家。當時覺得我這一代人可能都趕不上。」

▼ 圖輯｜1980年代的深圳（按圖放大）

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1988年，身為耶魯大學博士後的林毅夫再訪深圳，發現深圳變化相當大，「處處欣欣向榮」。當時深圳還處於發展早期，三來一補勞動密集型出口加工產業，慢慢變成國內華強北電子產業的基礎。1995至2000年，林毅夫在香港兼職，經常到深圳買電子產品，「記得在華強北就能很快組裝一台電腦。2000年之後深圳已經有產品在全國領先，進入了國際市場了」。

林毅夫說，他印象最深的是2012年，從世界銀行卸任回來，深圳已是另一番景象，成為全球最年輕的現代化國際化大都市。他認為，改革開放以來，中國的發展在全球是奇蹟，深圳的發展則是奇蹟中的奇蹟，是中國改革開放和發展的縮影，深圳還一直走在中國發展的最前沿。他說，奇蹟背後反映出普遍規律：要經濟發展，一定要生產出產品來，在國際國內市場有競爭力，這是任何社會成功共同的道理。

2020年8月23日，航拍深圳蛇口城市風貌。（資料圖片）

林毅夫表示，中央提出把深圳作為中國特色社會主義的先行示範區，這個定位非常好。深圳的發展經驗，實際上是「有效市場」跟「有為政府」兩隻手共同使用。一方面相信企業家，企業家能做的，放手讓企業家去做，企業家不能做的，就要政府幫助解決問題。

林毅夫認為，深圳需要利用國際國內兩個市場、國際國內兩種資源，讓每個人都能分享發展的成果，讓每個人都能夠生活得更好、更體面，縮小貧富差距，這是先行示範區很重要的內涵。他又指，按照世界銀行相關指標，本地生產總值（GDP）人均達12700美元就是高收入經濟體，深圳已達到2萬多美元，他希望深圳向6至7萬美元努力。

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他又表示，深圳是一個外向型經濟佔比較高的城市，很多產品面對的是全球市場。世界銀行6月份的報告預測全球經濟可能下滑5個百分點。國際市場在萎縮必然衝擊到深圳。不過，疫情過去以後，全球化還會繼續。

他指出，另一方面，中國有很大的市場要循環，在國際循環較弱時，中國經濟復甦反而較快，可以用國內循環彌補國際循環的不足，幫助企業把生產能力維護好。從深圳的發展來看，必須在科技發展、產業發展，新的工業革命，及資訊、個人、設備、市場互聯上，利用現有優勢，進一步提高科技創新能力，提升生產力水平。

（深圳商報）