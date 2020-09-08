新冠疫苗｜中國三款疫苗包裝盒信息曝光　披露接種位置、施打程序

備受關注的中國3款新冠滅活疫苗，近日在中國國際服貿會首次公開亮相。內媒也完整公開了3款疫苗的包裝盒，盒上披露了注射位置和施打程序等重要資訊。 另據《央視軍事》今日（8日）報道，另一款由軍科院軍事醫學研究院陳薇院士團隊研發的重組新冠疫苗，目前已獲得俄羅斯和巴基斯坦批准開展3期臨床試驗。

服貿會展示的3款疫苗外包裝可見，疫苗規格均為每支0.5毫升，接種途徑均為在上臂三角肌位置進行肌肉注射。

▼ 按圖看中國3款新冠疫苗包裝顯示的資訊

在用量方面，中國生物武漢所疫苗包裝顯示，基礎免疫2至3劑，第1劑和第2劑間隔2至4周，第2劑和第3劑間隔4周；中國生物北京所疫苗包裝顯示，基礎免疫為2劑次，每劑間隔2-4周；科興疫苗包裝顯示，用於緊急接種時基礎免疫程序為2劑次、間隔2周，用於常規接種時基礎免疫程序為2劑次、間隔1個月。

接種對象方面，中國生物武漢所疫苗包裝顯示，該疫苗「適用於6歲及以上易感人群」。中國生物北京所疫苗的包裝同樣寫明，適用於6歲及以上易感人群，但就強調「特別是醫務人員等密切接觸者」。科興疫苗則只適用於18歲及以上的易感者。

有效成分方面，中國生物武漢所疫苗包裝顯示，該產品的有效成分是WIV04株新型冠狀病毒滅活抗原，每劑疫苗中含有抗原量200WU。科興疫苗包裝則顯示，該疫苗每劑含新型冠狀病毒抗原600SU（WU與SU為兩公司自定義單位）。

中國生物武漢所疫苗包裝顯示，該產品的有效成分是WIV04株新型冠狀病毒滅活抗原。WIV04毒株是由石正麗（圖）等人成功分離得出。（資料圖片）

資料顯示，新冠病毒WIV04毒株是由中國科學院武漢病毒研究所石正麗等人成功分離得出。科興方面使用的則是自主分離、命名的「CZ」毒株。

針對注射疫苗的不良反應，中國生物北京所疫苗包裝顯示：「一般接種後24小時內，注射部位可能出現疼痛、觸痛、紅腫和瘙癢，多數情況下於2-3天內自行消失。」另外兩款疫苗則註明「詳見說明書」。

科興現場工作人員表示，目前臨床數據顯示，觀察到的不良反應主要以注射部位局部疼痛為主，其次為疲勞乏力、局部腫脹等，均為一過性，僅觀察到極少數發熱和過敏反應，無嚴重不良反應，表明疫苗安全性良好。

陳薇團隊與康希諾公司聯合研製的新冠疫苗。（康希諾官網）

另據《央視軍事》今日（8日）報道，另一款由軍科院軍事醫學研究院陳薇院士團隊研發的重組新冠疫苗，目前已獲得俄羅斯和巴基斯坦批准開展3期臨床試驗。

報道指，重組新冠疫苗的研製讓世界再次見證了「中國速度」：3月16日，啟動一期臨床試驗，是全球首個進入臨床研究階段的新冠疫苗；4月12日，二期臨床試驗啟動；8月11日，疫苗獲國家專利，是國內首個進入臨床獲得專利權的新冠疫苗。

（綜合報道）