全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會舉行　習近平講話「較量」美國

全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會今天（8日）舉行，國家主席習近平向獲得國家勳章和國家榮譽稱號的人士頒授勳章獎章，並發表講話。

對於新冠疫情下較為複雜的國際形勢，習近平講話中似乎在警吿美國稱，「重大危機面前沒有任何一個國家可以獨善其身，任何自私自利、嫁禍他人、顛倒是非、混淆黑白的做法，不僅會對本國和本國人民造成傷害，而且會給世界各國人民帶來傷害。」

習近平分別為獲得「共和國勳章」的鍾南山，以及獲得「人民英雄」稱號的張伯禮、張定宇、陳薇頒授勳章獎章，這四位人士獲獎，具有象徵意義，就像內地媒體所言：

鍾南山，中國呼吸疾病研究領域的領軍人物，敢醫敢言、勇於擔當，提出的防控策略和防治措施挽救了無數生命，在非典型肺炎和新冠肺炎疫情防控中作出巨大貢獻。 張伯禮，指導中醫藥全程介入新冠肺炎救治，主持研究制定的中西醫結合療法成為中國方案的亮點，為推動中醫藥事業傳承、創新、發展作出重大貢獻。 張定宇，紮根醫療一線的傑出代表，作為漸凍症患者，疫情期間仍義無反顧、衝鋒在前、救死扶傷，為打贏湖北保衛戰、武漢保衛戰作出重大貢獻。 陳薇，長期研究生物危害防控研究，新冠肺炎疫情爆發後聞令即動，在基礎研究、疫苗、防護藥物研發方面取得重大成果，為疫情防控作出重大貢獻。

習近平在講話中指出，「面對突如其來的嚴重疫情，黨中央統攬全局、果斷決策，第一時間實施集中統一領導，中央政治局常委會、中央政治局共召開21次會議研究決策，因時因勢制定重大戰略策略。」

他並強調，「抗疫鬥爭偉大實踐再次證明，中國共產黨所具有的無比堅強的領導力，是風雨來襲時中國人民最可靠的主心骨。」

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針對不斷反覆蔓延的疫情，習近平表示，「要慎終如始、再接再厲，全面做好外防輸入、內防反彈工作，堅持常態化精準防控和局部應急處置有機結合，決不能讓來之不易的疫情防控成果前功盡棄。」

大會亦表彰先進個人、先進集體、全國優秀共產黨員、全國先進基層黨組織等。

有輿論評論指出，這次全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會標誌中國抗疫取得最終勝利，也意味着中國對國產疫苗的效用有了充足信心。