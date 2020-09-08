【新冠肺炎】中國新冠病毒疫苗集體亮相　西媒報道心態複雜

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在全球蔓延，各國都在加緊研製新冠疫苗。日前，三款中國國產新冠病毒滅活疫苗在中國國際服務貿易交易會上首次集體亮相，引發高度關注。不過西方媒體在報道時卻顯出了複雜的心態。

據內媒《觀察者網》報道，由國藥集團中國生物技術股份有限公司（中國生物）旗下北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所和科興控股生物技術有限公司（科興）研發的三款新冠滅活疫苗，亮相服貿會展位。

現場工作人員透露，這些疫苗正進行第三期國際試驗，預計能在今年年底上市，兩家公司的年產量共達6億支。疫苗接種7天后開始普遍產生抗體，預計持續1至3年的可能性較大。而疫苗的定價將會按「公共產品」、分類定價、可及可負擔的原則。

報道稱，做為承載全中國乃至全世界人民回歸常態社會生活的希望，這次三款疫苗的亮相吸引了海內外媒體大量關注。然而，海外媒體在報道時卻表現出複雜心態，質疑抹黑者有之、認為中國藉機「炫耀」者有之，但也有報道客觀評價中國在疫苗研發領域的進展。

美媒《財富》雜誌認為，中國疫苗研發公司正處於全球研發競賽的「頭位」，佔據目前9個處於第三期疫苗研發項目中的5個。

報道提及，科興董事長兼CEO尹衛東在展會現場首次透露，他本人、公司90%的員工和家屬都已經接種了疫苗，作為確保若疫情再度爆發，科興的疫苗研發與生產不會受到衝擊的預防措施。

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但《財富》的報道卻對此大做文章，暗示中國在未結束三期臨床試驗前就安排緊急接種的做法「非傳統」、「可能有問題」，是「為了爭奪第一名」而「挑戰極限」。

另據法新社形容，疫苗是「遊戲規則改變者」，並在標題直接打出「中國首次炫耀新冠病毒疫苗」。法新社宣稱，中國此舉是試圖「改寫關於新冠疫情的敘事」，凸顯自己在一場前所未有的公共衛生威脅前所展現出的領導力與韌性。

截至8月份，全球已經至少預定了67億劑疫苗。中國國家領導人此前5月承諾，新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品。

而美國對中國在疫苗研發領域的進展感到如此焦慮，《紐約時報》甚至將其定義為「間諜之間的較量」，抹黑中國試圖「竊取」美國的研究成果。

陳薇團隊與康希諾公司聯合研製的新冠疫苗。（康希諾官網）

此外，中國軍事科學院軍事醫學研究院陳薇團隊領銜、康希諾生物股份公司和北京生物技術研究所聯合研發的重組新型冠狀病毒疫苗，這款疫苗將能夠應對新冠病毒的變異。目前已獲得俄羅斯和巴基斯坦批准開展3期臨床試驗。

9月7日，中國工程院院士、軍事醫學研究院研究員陳薇接受媒體採訪稱，中國新冠疫苗研發進程目前處在整個世界的第一方陣。