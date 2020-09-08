【觀察】中印衝突再升級　習近平治藏方略釋放強硬信號

中印邊境對峙持續，印軍鳴槍威脅打破了兩軍邊境45年無槍聲紀錄，導致兩軍衝突再次升級。中國國家主席習近平日前召開關於西藏的座談會，透露了自己對當前局勢的看法。

當前，中印局勢一觸即發。中國軍方9月8日發文指責印度再次非法越線挑釁，鳴槍威脅。

解放軍西部戰區新聞發言人張水利指出，「9月7日，印軍非法越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域。印軍在行動中悍然對前出交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，中國邊防部隊被迫採取應對措施穩控現地局勢。」

張水利稱，「印方行徑嚴重違反中印雙方有關協議協定，推高地區緊張局勢，極易造成誤解誤判，是嚴重的軍事挑釁行為，性質非常惡劣。我們要求印方立即停止危險行動，立即撤回越線人員，嚴格約束一線部隊，嚴肅查處鳴槍挑釁人員，確保不再發生類似事件。戰區部隊將堅決履行職責使命，堅決捍衛國家領土主權。」

針對中印在邊境持續發生摩擦，習近平此前在西藏座談會上就已向外界展示了中方的態度。

8月28日至29日，中共在北京舉行西藏工作會議，習近平在這次會議中重申了西藏對邊境安全的重要性，在「十個必須」中再次強調「治國必治邊、治邊先穩藏」的方略。同時他還提出，要繼續進行反分裂鬥爭，在西藏形成「維護穩定的銅牆鐵壁」。

值得注意的是，在這次會議舉行期間，中印還爆發了一次衝突。印度方面稱，中國解放軍於8月29日違反早前協議，在拉達克地區步行越過實際控制線，進入印度控制的範圍，但遭印方人員阻止後被強迫撤離。

對此，中國解放軍發言人反駁印度的指控，並批評印度方面破壞協議，在班公湖越過實際控制線，「公然挑釁」。

另據英國BBC網站9月4日發文稱，在中印邊境衝突升級，新疆、內蒙等少數民族及人權問題持續為中國帶來國際輿論壓力的時刻，習近平通過關於西藏的會議向外界顯示，他將在這些問題上繼續保持強硬。

西藏在中印邊境關係中具有特殊地位，而最近爆發的衝突中的一起事故可以凸顯出這一點。

報道認為，這次會議與最近兩國衝突同時發生的時機是一種「怪異的巧合」。雖然這次會議並非是為回應中印邊境日益緊張局勢而舉行，但中國也在藉此向印度傳遞信息。「（中國）對印度的信息是，西藏盡在中國掌控之中，中國有決心，也有能力捍衛自己的邊境與領土。」

9月4日，中印兩國防長在莫斯科舉行了雙邊會談，雙方均對邊境局勢強硬發聲。對此，中國官媒《環球時報》發文稱，中印一旦開戰印度必將毫無勝算，希望印方抓住這個機會。

文章強調，必須提醒印方，中國的國力、包括軍事力量都遠強於印方，中印雖都是大國，但是如果進行戰爭能力的極限比拼，輸掉的一方將是印度。邊境戰爭不打則已，一旦開戰，印度必將毫無勝算。印度媒體在軍方的幫助下炒作印軍如何厲兵秣馬，如何在班公湖地區佔據了所謂「戰略性高地」，都是自欺欺人，這些花拳繡腿的東西根本經不起一場真正戰爭的檢驗。

文章最後表示，希望兩國把這次防長會晤當成一個轉機，真正回到雙方領導人會晤的共識上來，各自都為降低邊境的現地緊張做出應有努力。