內蒙古教改惹議　中共紅二代籲撤回：勿重蹈新疆悲劇

內蒙古教材改革引發的爭議持續發酵，官方強力壓制「鬧事者」，引發廣泛關注。對此，近期一些擁有紅色背景的人士發佈網絡公開信，呼籲撤回教材改革新政。

綜合9月8日消息，在網絡公開信中，作者自稱是曾經在內蒙古草原插隊的知青（指1968年至1978年從城市赴農村或邊疆地區參與生產建設等年輕人群體）。

針對內蒙古實施使用國家統編教材政策的決定，公開信指，此事在蒙古族人中引起恐慌，也令知青們非常震驚，認為此舉是「行事草率」和「不顧及少數民族同胞感情」。

內蒙古教材改革引發的爭議持續發酵，官方強力壓制「鬧事者」，引發廣泛關注。（網絡圖片）

公開信還指，此事實屬「天下本無事，庸人自擾之」，稱蒙古族人反對教材改革未受「別有用心勢力挑唆」，是基於對本民族語言文字的熱愛和保護。

鑑於此，公開信建議，一是立即中止新政，收回造成混亂的文件；二是問責缺乏政策和政治水平的官員，向蒙古族人道歉；三是必須停止亂抓人；四是立即停止有獎舉報和列拘捕名單；五是勿給請願者扣「政治犯」「受反華勢力挑唆」等帽子。

公開信聲稱，「如果任其事態發展下去，會把一個好端端的內蒙古，生生搞成第二個新疆的局面」,「人心向背乃最大的政治，贏得蒙古族內心真正的擁護，才有真正的安定團結」。

這份9月5日發佈的公開信結尾署名有「馬曉力、劉進、李衛平、牛立、宋巖、滕平、許曉鳴、孫春秋、矯小紅、魏年、楊建敏、胡冀燕、張小艾、黃光光、陳小玲、李志偉、任林、王瑛」。

公開信息顯示，署名第一位的馬曉力1968年曾作為北京知青到內蒙插隊。她是一名紅二代，其父名為馬文瑞，曾是中共中央西北局主要領導人之一，1954年任中國首任勞動部長，文革後出任中共黨校副校長，1988年任全國政協副主席。馬曉力近來多因反文革而受到關注。

8月26日，內蒙古發佈《全區民族語言授課學校小學一年級和初中一年級使用國家統編語文教材實施方案》，但這一政策隨即引發爭議，甚至出現民眾集聚。

對此，官方態度強硬，8月28日起，內蒙古通遼、鄂爾多斯、呼和浩特等地警方發佈協查通吿，稱多人參與「尋釁滋事」案件。其中通遼科爾沁區警方公布129人監控照，引發關注。

隨着事件發酵，內蒙古官方隨後澄清，國家統編教材使用不影響民族語言授課學校其他學科課程的設置，蒙古語文課時不變，使用教材不變，授課語言文字不變，現有雙語教育體系也不變。