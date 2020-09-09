胡錫進：中印雙方交火可能「嚴重存在」　解放軍有把握擊敗印軍

中印邊境早前傳出鳴槍事件，局勢再度緊張。官媒《環球時報》總編胡錫進今日（9日）在微博表示，中印今天的情況非常接近於1962年的戰爭爆發前。 他又稱，了解中印邊境一線情況的人告訴他，解放軍對整體局勢有着牢固的把控，一旦開戰，無論怎麼打，都有擊敗印軍的絕對把握，中國不會在中印邊境丟掉一寸土地。

胡錫進說，新近的情況顯示，解放軍的綜合威懾還沒有達到阻止印軍冒險的效果，印方仍心存僥倖，誤判低估中方決不在領土問題上妥協的意志，總以為中方不敢、不願、不能與印方開戰。根本原因恐怕是中國30多年沒打仗了，而且致力於和平發展，外部一些力量質疑中國會在必要時不惜一戰，認為會為了保發展而做超越底線的妥協。

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他表示，1949年以來，中國幾次對外戰爭，都是對方誤判低估中國敢戰意志的結果。1962年戰爭前，印方有恃無恐，不斷蠶食中國領土，挑戰解放軍，最終付出沉重代價。「今天的情況非常接近於那次戰爭爆發之前」。他透露，目前「前方情況還是相當緊張的，雙方發生直接交火的可能性嚴重存在」。

胡錫進說，解放軍不開第一槍，但一旦印軍率先向解放軍射擊，後果一定是印度處在現地的軍隊被消滅。如果印軍膽敢升級衝突，將有更多印軍被消滅。連打一場架都死20人的印度軍隊，根本就不是解放軍的對手。「我們有點蔑視那些印軍的戰鬥力」。

他強調，中國對印政策是以實力為後盾，中國相對於印度是絕對的強者，手中掌握着各種主動性，無論是談是打，解放軍都不會讓印方佔中國的便宜。

（胡錫進微博）