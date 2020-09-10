《人民日報》拒刊登美大使投書　蓬佩奧斥「害怕人民思想自由」

美國國務卿蓬佩奧周三（9日）深夜發表一篇聲明，指責中國官媒《人民日報》拒絕刊登美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）的評論文章，而這篇文章呼籲兩國透過未經審查的討論和不受限制地互動來構建雙邊關係。蓬佩奧稱，這顯示中國共產黨精英們害怕人民思想自由和自由世界對他們治理中國方式的看法。 對此，《人民日報》周四（10日）發表回應，稱蓬佩奧的聲明純屬惡意挑釁，嚴重背離事實，並強調該報與美國傳媒一樣，有權決定是否刊發投稿。

蓬佩奧在聲明中稱，在美國，中國政府官員們可以直接對美國人民發表意見，透過美國的自由媒體表達中國政府的立場，這包括中國駐美大使崔天凱今年已在美國主要新聞媒體發表5篇評論文章。此外，中國外交部和《環球時報》、《中國日報》等國營媒體，經常利用可以自由登入的美國社交媒體，攻擊美國的政策和生活方式。

美國駐華大使布蘭斯塔德。（資料圖片）

蓬佩奧表示，如果「共產中國」真心希望成為一個成熟的大國並強化與自由世界的關係，就應尊重西方國家外交官們直接對中國人民講話的權力，允許外國新聞記者回到中國，停止恐嚇、騷擾為公眾利益服務的外國和中國調查記者。拒絕這麼做顯示中國那些未經選舉而當權的共產黨精英們害怕自己人民的思想自由和自由世界對他們治理中國方式的看法。

人民日報：稿件漏洞百出 嚴重不符事實

對於蓬佩奧的指責，《人民日報》發言人在回應當中稱，8月26日，美駐華使館主動聯繫該報，提出要求在9月4日前刊登該文，希望翌日得到答覆，並明確表示「文章全文刊發、不做任何修改尤為重要」。

《人民日報》回覆美使館表示，該稿件內容漏洞百出，與事實嚴重不符，不符該報作為一間久負盛名、嚴肅專業的知名媒體的一貫選稿標準，美方應根據事實對文章作出實質性修改。

在北京的美國駐華大使館。（VCG）

該報強調，與美媒一樣，有權決定是否刊發及何時刊發投稿，有權對投稿做必要修改和編輯，也有權拒絕刊發有明顯事實錯誤和充滿偏見的文章，這是新聞行業準則，也符合國際慣例。

據指出，《人民日報》早在2013年，就曾刊登時任美國艾奧瓦州州長的布蘭斯塔德的文章《同中國的獨特夥伴關係》。去年和今年，布蘭斯塔德在該報所屬《環球時報》先後發表了題為《我當美國駐華大使這一年》、《我們對抗COVID-19的全球響應》等署名文章。博卡斯（Max Baucus）、洪博培（Jon Huntsman）等美國前駐華大使，也都曾在《人民日報》刊發署名文章。

《人民日報》又指，極具諷刺意味的是，美方一方面以《人民日報》等中方媒體是中國共產黨的「宣傳機器」為由進行蠻橫打壓，一方面又要求「宣傳機器」為美錯誤觀點宣傳，不僅罔顧新聞工作規律，頤指氣使霸道無理，而且事後又倒打一耙，散佈謠言混淆視聽。

（綜合報道）