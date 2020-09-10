外交部回應美大使投稿《人民日報》被拒事件：精心設計　故意碰瓷

中國外交部發言人趙立堅今日（10日）主持例行記者會，就美國國務卿蓬佩奧批評《人民日報》拒刊登美駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）評論文章，他表示，美方此舉顯然與新聞自由無關，完全是精心設計，故意碰瓷、找茬。

趙立堅說，8月26日，美國駐華使館主動聯繫《人民日報》，要求在9月4日前刊登布蘭斯塔德一篇署名文章，強調文章要全文刊發，不得作任何修改，並要求在8月27日也就是第二天得到答覆。這篇文章內容錯漏百出，與事實嚴重不符，充斥着對中方的惡毒攻擊抹黑。蹊蹺的是，8月27日，就在報社正在研究這篇文章之時，美國國務院亞太事務助卿史大偉就已在華盛頓向中國駐美使館提出交涉，表達所謂關切。

美國駐華大使布蘭斯塔德。（資料圖片）

他表示，美方希望發表文章是假，設局栽贓中方是真。「請問在座的外國媒體朋友，如果中方像美方一樣，今天向你們提供一篇嚴重扭曲事實和對你們國家攻擊抹黑的文章，要求你們明天答覆，並承諾不能做任何修改，全文刊發，你們能做到嗎？」他呼籲美方應該停止造謠撒謊，拋棄霸凌做法，以實際行動尊重新聞自由。

趙：崔天凱在美媒發文是美媒自願主動

針對蓬佩奧表示，在美國，中國政府官員們可以直接對美國人民發表意見，包括中國駐美大使崔天凱今年已在美國主要新聞媒體發表5篇評論文章，趙立堅指出，中國駐美大使從不製造、散佈對美國的謠言，從不抹黑、攻擊美國的制度，從不干涉美國的內政。崔天凱在美媒發文或受訪，是美媒自願主動行為，是雙方本着平等和相互尊重的精神溝通的結果。

（中國外交部）