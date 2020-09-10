涉受賄近2400萬　雲南省委原書記秦光榮當庭認罪

雲南省委原書記秦光榮涉嫌受賄一案，再有新進展。據官方通報，9月10日，該案已在成都市中級人民法院開庭審理。

9月10日，該案已在成都中級人民法院開庭審理。（成都中級人民法院）

據成都市中級人民法院微信公眾號消息，2020年9月10日，成都市中級人民法院一審公開開庭審理了十二屆全國人大內務司法委員會原副主任委員、中共雲南省委原書記秦光榮受賄一案。

成都市人民檢察院指控：2003年至2014年期間，被吿人秦光榮利用擔任雲南省委常委、副省長、省委副書記、省長、省委書記等職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、股權轉讓、職務提拔調整等方面謀取利益。2000年至2018年期間，秦光榮直接或通過其親屬非法收受他人財物共計折合人民幣2,389萬餘元。

2020年1月12日，中國反腐專題片《國家監察》在央視播出，雲南省委原書記秦光榮涉案贓物曝光。（央視新聞視頻截圖）

消息稱，秦光榮當庭表示認罪、悔罪。庭審結束後，法庭宣布休庭，案件擇期宣判。

因唯一的兒子秦嶺涉華融賴小民系列案被查，2019年5月9日，秦光榮的主動投案一度引發轟動。同年9月26日，秦光榮被開除黨籍，10月9日，秦光榮被提起公訴。

中紀委曾在通報中指出，秦光榮涉公開發表與全面從嚴治黨要求相違背的言論；大搞迷信活動；大肆收受禮品禮金，違規干預和插手礦產資源轉讓；特權思想嚴重，追求個人名利和物質享受，貪圖奢靡享樂，生活腐化墮落，家風敗壞，對配偶子女失管失教，縱容親屬利用其職務影響謀取私利；大搞權錢交易等問題。

秦光榮是中共十九大後第三名投案自首的原省部級官員，前兩人是河北省政協原副主席艾文禮，河南省人大常委會黨組副書記、副主任王鐵。