要求「抗疫英雄」張伯禮道歉　方方最新表態遭嘲諷

​​9月8日，全國抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情表彰大會在北京舉行，中央疫情防控指導組專家組成員，中國工程院院士，天津中醫藥大學黨委副書記、校長張伯禮9被授予「人民英雄」國家榮譽稱號。然而，在這歷史性的一刻之後，湖北作家方方還在等着張伯禮的道歉。

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綜合媒體9月11日報道稱，早前5月12日，張伯禮在天津市大中小學「抗疫第一課」上點名批評方方、梁豔萍、許可馨，直言「扭曲的價值觀和靈魂看不到光明。」

5月13日，方方在微博上回應稱，「我記錄在此。等着張先生的道歉。或許近期他不會，但我相信總有一天他會，如果他尚有基本的常識、判斷以及良知的話。我不知道張先生有什麼偉業，但是這張圖將會是他一生的污點，唯有道歉可以洗去這個污點。」

如今，張伯禮獲頒「人民英雄」國家榮譽稱號。方方無疑是失望的。

報吿會上，張伯禮談到「以方方日記為代表，特別有些高校的教師、教授、學生們，在疫情之下暴露出了他們扭曲的價值觀。」。（網上圖片）

9月10日晚，方方在微博上發文宣泄了自己的不滿，而在整片文章中，方方隻字不提張伯禮獲獎的事。

值得注意的是，這篇被網友嘲諷為「又臭又長」的文章，通篇都是在批評那位專門深扒方方涉嫌違規別墅，並向中國國家監委實名舉報方方的鄭州大學畢業生王昭，方方還給王昭取名「王扒」派。

此微博發佈後，立即引來了網友圍觀。有網友表示，在抗疫期間，張伯禮抽空怒斥方方之流「疫情下扭曲價值觀」，方方卻一幅從容的要張伯禮「道歉」。

甚至有評論稱，疫情期間，70多歲的張伯禮為救民眾獻計獻策，率先試足，一直奮戰在抗疫一線；而60多歲的方方在別墅裏撰寫了《方方日記》，為西方攻擊中國提供了「彈藥」。如今，中國和人民把最髙榮譽授於張伯禮，方方卻幾乎已成了過街老鼠。

湖北作家方方因在中國新冠肺炎疫情期間撰寫《封城日記》飽受爭議。（資料圖片）

新冠肺炎疫情爆發之初，方方在武漢封城期間，撰寫了60篇生活日記，關注感染患者及其家人的個體遭遇，呼籲對失責的地方官員追責，隨即引爆輿論。

在輿論聲音不斷之際，該日記在境外出版的消息又掀起一輪熱議。

然而，隨着中國國內疫情得到控制，關於方方的討論並沒有結束，其每一次「露面」還是會引發爭議。