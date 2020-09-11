新冠疫苗．懶人包｜一文睇清接種常見問題：成效、副作用、保護期

新冠肺炎在全球肆虐，作為抗疫「武器」的新冠疫苗備受關注。在今年中國國際服貿會上，內地多款新冠滅活疫苗實物成為熱門展品，其研發進度也成為外界最為關注的話題。 國產疫苗會否出現副作用？需要全民接種嗎？孕婦也能接種疫苗嗎？保護期有多長？ 國藥集團中國生物副總裁張雲濤及總法律顧問周頌近日接受傳媒採訪時，詳細解答了國產滅活疫苗的上市時間、價格、成效和副作用，以及接種人群等常見問題。

圖輯｜三款國產新冠滅活疫苗亮相服貿會（點圖放大）：

話你知．疫苗研發進度及產能

Q1: 生產一支疫苗大概要多久？未來疫苗產量可以達到多少？

A：生產疫苗從細胞開始到檢定合格，整個流程要3個月。國藥集團中國生物於北京和武漢兩個生物製品研究所分別建設高等級生物安全生產設施，通過持續的工藝優化，兩個車間年產能合計可達3億劑。今年年底能供應1億劑。未來II期車間年產量可達10億劑，I期II期合計可達到13億劑。II期大概3個月到半年可以建成。

Q2：新冠滅活疫苗何時上市？

A：目前國藥集團中國生物北京生物製品研究所新冠滅活疫苗生產通過相關部門組織的生物安全聯合檢查，具備使用條件。滅活疫苗最快12月底即可上市。

Q3：新冠滅活上市後價格如何？

疫苗價格上，總體上肯定會大幅度低於1000元人民幣，但是還沒有定出價格。未來接種兩針還是三針要看試驗結果。如果是兩針，也可能半年或者一年加強一針，這種可能性是最大的。

Q4：新冠疫苗研製過程中有什麼難點？

A：第一個難點是工藝設備，包括載體、生物反應器，很多都是國產自主研發專利技術。首先需要一個高等生物安全設施來培養病毒，設施密閉度要高，生物安全等級要高。另外，全球都沒做過新冠病毒疫苗，很多標準是以往沒有，需要在研發過程中建立質控標準，建立成品的放行標準、工藝控制的標準。這些標準都要自行建立，未來變成國家標準。

Q5：III期臨床試驗進展如何？試驗完畢離正式使用還有多遠？

A：因為中國疫情控制得非常好，所以疫苗III期研究在海外開展。III期在阿聯酋、約旦、阿根廷等10多個國家開展試驗，入組接種5萬人。III期臨床最主要的是疫苗效力研究，就是保護性的研究，要抓到有效的病例數，評判疫苗是否有效。完成以後通常的做法是進行疫苗研製現場核查、疫苗臨床現場核查和生產現場核查等。藥品審評中心批准才能上市。

這個過程通常時間比較長，要一年左右。但是這次為有效應對新冠疫情，國家藥監局同步開始審評，生產前的相關準備工作已經開始布局了。與臨床試驗同步，生產上市的所有準備工作正在進行，所以未來不會用這麼長時間。

Q6：臨床試驗前兩期在中國做，第III期在外國做，對結果會有影響嗎？

A：III期在海外做，對於以後的應用會更好。I期II期在中國做，都產生了中和抗體。中和抗體檢測是個金標準，在海外的III期臨床研究中，我們也會持續觀察中和抗體。中和抗體是可比較的，在海外的試驗擴大了人種、國家和人群，最主要還是被海外認可，使產品可以出口。

以前中國生物的疫苗想出口是很難的，並不是在國內上市就能在外國出口，有一系列的法規限制、臨床限制。現在國藥的科技實力更強，I期II期臨床數據被海外認可，在海外直接開展III期臨床研究。未來中國審批通過的時候也可以在海外上市。

Q7：未來如何開展國際合作？

A：III期臨床試驗在國外開展，就是國際合作的典範。未來，這些國家只要做了這些臨床研究，都可以合法合規上市。也可以加入世界衛生組織倡導的全球疫苗聯盟採購計劃，並積極支持這些計劃。目前新冠滅活疫苗在國際上有5億劑的意向。

圖輯｜中國3款新冠疫苗包裝顯示的資訊（點圖放大）：

話你知．疫苗的安全性

Q8：疫苗安全性如何？是否有副作用？

A：新冠滅活疫苗穩定性在持續觀察過程中，據目前觀察穩定性是良好的。從滅活疫苗的歷史經驗來看，全球所有滅活疫苗穩定性都很好。國家批准了三支疫苗，國藥集團中國生物就佔了其中的兩支，目前也是緊急使用接種量最大的人數最多的，打了數十萬人次，無一例明顯不良反應，無一人感染。

中國緊急使用的疫苗現在面向的人群都是高風險暴露人群，比如救治新冠感染者的醫療機構醫護人員，比如去往疫情高風險國家的外交外派，中資企業的一帶一路建設人員等等。打完疫苗之後去海外高風險國家和地區的數萬人，實現了零感染，這證明了疫苗的有效性。

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新冠疫苗話你知｜接種後會出現不良反應嗎？ 專家解答七大問題

工作人員在中國生物武漢生物製品研究所的疫苗生產工場內檢查設備。（新華社）

Q9：打完疫苗多久能產生抗體？

A：打疫苗多久能產生抗體，也跟免疫程序有關係。新冠滅活疫苗一共需要接種兩劑次，間隔2至4周，接種完第一劑以後，研究表明，7天開始普遍產生抗體，接種完第二劑28天以後，中和抗體陽轉率或者叫陽性率均達百分百，也就是按照規範的免疫程序接種兩劑疫苗28天後，所有人都產生足以抵抗新冠病毒的高滴度抗體。

Q10：接種疫苗後不會對核酸檢測有影響？

A：接種新冠滅活疫苗以後，不會影響核酸檢測是陰性的結果。核酸檢測是鼻咽（試紙），它檢測的是抗原，而我們接種新冠疫苗後產生的是保護性抗體，所以核酸檢測不會影響。

Q11：接種了這個疫苗後，未來還可以接種其他新冠疫苗嗎？

A：沒有問題。這次中國疫苗研發有5條技術路線，打完我們的滅活疫苗繼續打別的滅活疫苗是可以的，打其他技術路線可能要慎重一些。

2020年7月21日，巴西聖保羅州一名自願人士接種由中國研發的新型冠狀病毒肺炎疫苗。（Reuters）

話你知．疫苗保護期

Q12：新冠疫苗可以防護多久？

A：有幾個不同的版本和說法。比如第一個版本和說法說，抗體在體內3至6個月就消失了。國藥也對社會公開，最早打疫苗的人叫「以身試藥的180名先鋒隊」，最早打疫苗到現在已經五六個月的時間了，他們不斷地抽血來監測它的抗體數值，目前看還處於抗體峰值的穩定期，沒有下降，所以第一種說法不攻自破。

第二種說法比較樂觀，說有沒有可能終身免疫，就像小時候打過牛痘疫苗終身不得天花那樣。現在看這種可能性也不太大。目前根據動物試驗、階段性研究結果以及既往相似技術平台疫苗等情況，綜合來看，免疫的持久性和保護的效果，估計1至3年以上的可能性大。

Q13：為什麼目前不能準確說出疫苗的保護時間？

A：因為病毒出來才這麼長時間，打疫苗的也才這麼長時間，專家還在持續觀察它的保護性。目前從已經接種的人群的情況看，動物實驗情況看，病毒的特性情況看，以及相同或類似疫苗的技術路線的情況來看，推算和估計保護1至3年以上應該是沒有問題的。

Q14：疫苗需要一年一打嗎？

A：目前看也不會像流感那樣。因為流感每年是不同的病毒株去生產流感疫苗。新冠目前雖然在發生幾種亞型的變異，它還是新冠病毒。從理論上講，體液免疫產生的抗體不一定是終身的，但應該有T細胞記憶，應該是終身的。所以從這個角度來講，可能還是需要加強（免疫）的。

Q15：如果病毒變異了，會導致疫苗白打嗎？

A：目前不管是WHO也好，還是中國的科研機構，包括這家中央企業國藥集團中國生物也都一直在關注和監測病毒的變異情況。到7月中旬的時候，國藥的中和交叉試驗的數據已經出來。當時北京新發地的病毒株、俄羅斯的病毒株、英國的病毒株、奧地利的病毒株和美國的病毒株，用新冠滅活疫苗來做中和交叉試驗，結果顯示均能百分百中和。也就是說目前的確病毒有幾種亞型在發生變異，但是它的主基因序列和蛋白質水平沒有發生根本改變，新冠滅活疫苗在未來若干年內應對這些變異的病毒是沒問題的，能夠覆蓋這些變異的病毒，這是肯定的答案。

疫苗接種後多久產生抗體，與免疫程序有關。（新華社）

話你知．疫苗接種人群

Q16：新冠疫苗需要全民接種嗎？

A：新冠疫苗並不需要（內地）14億人都接種。全世界其他所有的疫苗都是這樣，不是把全球70億人都打一針。就拿北京來說，到現在有的遠郊區縣沒有病例，就不見得打。所以疫苗首先打的是高風險暴露人群，它形成免疫屏障以後，病毒就不會再傳播了。比如說接收新冠感染者的醫療機構的醫護人員和疾控的一線工作人員，他們打了以後就會阻斷傳播鏈，而且形成群體免疫之後，病毒就不再具有很強的傳播和影響。

Q17：疫苗是否有優先使用人群？

A：活疫苗覆蓋範圍是3歲以上的全人群全年齡段。如果涉及可及性的話，可能優先在一些特殊人群中使用，比如港口、碼頭、餐飲、出租司機等人群使用。

Q18：哺乳期和妊娠期的女性可以注射嗎？

A：哺乳期和妊娠期的女性在目前緊急使用的情況下，目前國家批准的疫苗緊急使用是建議暫緩接種。不是說對於這兩個人群而言有危害或不能打，而是基於科學性和嚴謹性的要求，因為目前妊娠期的女性和哺乳期的女性，沒有足夠大的樣本量。未來數據量充盈起來以後，這兩個人群也可以打。

（經濟參考報）