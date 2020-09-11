美國駐華使館官微：中共對自由言論和認真思辨存在恐懼

黨媒《人民日報》拒絕刊登美駐華大使布蘭斯塔德文章事件持續發酵。該報發言人及中國外交部相繼對此事回應後，美駐華大使館再發文指責中共外宣「虛偽」，引發關注。

美駐華大使館官微9月11日發表題為《中華人民共和國虛偽的宣傳系統》的文章，稱《人民日報》的回應再次暴露了中國共產黨對自由言論和認真嚴肅的思想辯論的恐懼，以及北京方面在抱怨其他國家缺乏公平對等待遇時的虛偽。

美駐華大使館官微9月11日發表題為《中華人民共和國虛偽的宣傳系統》的文章。（截圖）

文章稱，9日，中國共產黨的主要文宣報紙「人民日報」拒絕刊登我們在北京的布蘭斯塔德大使所撰寫的署名文章，並列舉了一連串的不滿。具有諷刺意味的是，這篇署名文章呼籲在中美兩國間建立更積極的關係，並要求「通過不受限制的交往和不受審查的討論來建立關係」。

「相反，在我們有活力而自信的民主政體中，中國政府官員享有與美國人民直接對話的能力，並通過我們的自由媒體呈現了其政府的觀點。光是中國駐美國大使崔天凱今年就在「華盛頓郵報」和Politico這類知名美國新聞機構發表過五篇署名文章，還接受過諸如美國有線電視新聞網（CNN）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）等媒體的專訪」。

「中國外交部以及像『環球時報』、『中國日報』這樣的國有文宣機構經常暢通無阻地利用推特（Twitter）和臉書（Facebook）這類美國社交媒體平台來攻擊我們的政策、我們的生活管道，以及恰恰保護著他們自由言論能力的系統。他們在其他民主國家也這樣做」。

「如果共產主義中國真心實意地想成為一個成熟的大國並加強與自由世界的關係，那麼習近平總書記的政府就會尊重西方外交官直接與中國人民對話的權利，允許外國記者回到中國，並停止恐嚇和騷擾調查記者—無論是外國人還是中國人。這些記者努力堅持新興自由媒體的誠信以服務公眾利益。他們拒絕這樣做，表明中國未經選舉的政黨精英多麼害怕他們自己的人民有自由思想，害怕自由世界對中國內部治理做法的評判」。

文章同時刊出美國駐北京大使布蘭斯塔德擬在人民日報發表的署名文章。

不過，截至目前，該篇文章已在內地微博和微信上消失。

中美關係急轉直下。（Reuters）

此前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也曾發類似的聲明指責中共。

9月10日，《人民日報》就此事發聲明表示，布蘭斯塔德的投稿內容漏洞百出，與事實嚴重不符。「美方此舉純屬惡意挑釁，嚴重背離事實。美方應立即糾正有關歧視性做法，切實保障中國媒體駐美記者的安全和權利，停止對中國媒體的攻擊抹黑。」

同日，中國外交部發言人趙立堅也表示，美方此舉完全是精心設計，故意碰瓷找茬。美方希望發表文章是假，設局栽贓中方是真。

他指出，「美國個別政客一面以《人民日報》等中國媒體是中國共產黨所謂『宣傳機器』為由，對他們進行蠻橫打壓；另一方面又要求他們眼中的『宣傳機器』為美方做虛假宣傳，惡毒攻擊中國政府有關做法，既邏輯錯亂，更是霸道無理。美方應該停止造謠撒謊，拋棄霸凌做法，應該以實際行動尊重新聞自由。」