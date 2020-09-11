中印衝突｜印退役軍官揚言「開戰」　西藏軍區演練1號作戰方案

中印邊境緊張局勢持續，解放軍仍在密集備戰。與此同時，印度退役軍官叫囂對解放軍發起戰鬥的一段話也引發外界關注。

《央視新聞》周五（11日）報道稱，西藏軍區某合成旅近日在海拔4,600米的陌生地域組織成建制、全員額、多科目、跨晝夜實兵實彈演練。報道顯示，該旅執行的是「1號作戰方案」。演習如此稱呼頗為罕見，暗示一旦戰事發生，解放軍已做好準備。

西藏軍區是解放軍在西藏自治區設立的軍隊一級組織，屬於副大軍區級別，隸屬陸軍領導，是五大戰區中的西部戰區軍種機關。自中印邊境局勢因鳴槍事件再度升級後，西藏軍區於近日展開包括高原傘降訓練、火箭炮實彈訓練等在內多次演練。

對於當前局勢，中國外長王毅和印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）於周四（10日）在莫斯科會晤，並發布聯合聲明。聲明稱，兩國外長坦誠和建設性地討論了中印邊境形勢發展及中印關係，雙方達成五點共識。

中印雙方外交部長舉行雙邊會談。（中新社）

但對於這份聲明，上海國際問題研究所南亞專家劉宗義表示，雖然雙方達成五點共識是一個積極的事態發展，但在過去幾次外交磋商中，印度外交部和國防部言行不一，中方仍需核實印軍是否對雙方達成共識跟進。

他說，「我們仍然需要觀察，對於中方而言，要為可能出現的任何情況做好準備。」他認為，應提出雙方建立信任的先決條件：印度方面不得再次開槍，盡快脱離接觸，並退出實際控制線。

同時，印度退役中將HS Panag PVSM的一段話在網絡流傳，令外界擔憂兩國之間有爆發更大衝突的可能性。該名退役軍官稱，中印邊境對峙問題如果仍不能得到解決，建議對中國發動「外科手術」打擊，奪取中國的領土以實現土地交換。

他對印度國內聲稱，「我們絕不能顧慮我們的恐懼，過分擔心挫折的政治後果。如果外交失敗，國家榮譽就要求我們向敵人發起戰鬥。全世界都在注視着我們。」

另據《今日印度》報道，這名退役軍官曾稱，印度軍隊應該有進行先發制人的能力。