涉貪污受賄挪用公款　任志強出庭不聘律師　堅持自辯拒絕認罪

華遠集團原董事長任志強涉嫌貪污、受賄、挪用公款及國有公司人員濫用職權案，周五（11日）上午在北京市第二中院開庭。台媒《中央社》引述消息人士透露，旁聽席除兩三名家屬外，都是官方安排的人員，不允許任何人旁聽。而任志強也沒有聘請律師，堅持自辯。

任志強9月11日在北京第二中院接受審訊。（多維新聞）

報道稱，消息人士表示，任志強面對檢察官當庭指控及法官訊問，絕大部分都拒絕認罪，且給予反駁，也有一小部分則以「記憶不清」回答。內容則涉及任職華遠期間帳務矛盾、資金流向及圖利家人等。

消息人士又指出，任志強出庭時，身體及精神狀態「還算可以」。但院方今天安排的庭訊時間頗長，從上午9時30分進行到近12時休息用餐。午後繼續開庭，法官直到下午3時過後才宣布休庭，擇期再審。

當局今年4月公布，任志強涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查；及至7月，當局宣布開除他的黨籍及取消待遇，指他涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，還稱任志強「家風敗壞，家教不嚴，夥同子女大肆斂財」。根據北京第二中級人民法院公告，任志強被檢方依涉嫌貪污、受賄、挪用公款及國有公司人員濫用職權等4項罪嫌起訴。

德國媒體《德國之聲》引用分析稱，除了北京法院幾天前發布有關公告外，中國官媒以及網絡媒體、自媒體對此都沒有報道，也許是任志強不會被重判的一個訊號。

現年69歲的任志強不僅是國企地產商人，還是一位資深中共黨員和一位「紅二代」。任志強父親任泉生抗日戰爭時期加入中共，後任中國商務部副部長。任志強因在網絡上發表批評時政的言論而出位，綽號「任大炮」。2016年2月，因其在微博質疑「黨媒姓黨」而遭到封號，一度受到留黨察看一年的處分。

除了發表政治言論之外，任志強還經常在房地產問題上發表爭議言論，如「房地產就應該具有暴利」，「房子像鑽戒，低收入者不該擁有」，「中國的房子太便宜了，年輕人就應該買不起房」，引起輿論關注。

（綜合報道）