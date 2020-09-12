花木蘭內地上畫票房欠佳口碑差　《環時》指其失敗因誤解中國文化

迪士尼耗資2億美元拍攝的電影《花木蘭》（Mulan）受疫情拖累延期上畫，並先後捲入香港和新疆議題的風波，引發＃boycottMulan行動。 《花木蘭》周五（11日）在內地上畫，首日票房只有5378萬元（人民幣，下同），未如理想；口碑也意外地差，在內地影視評論網站「豆瓣網」僅得4.8分。中國官媒《環球時報》英文版Global Times指出，《花木蘭》在中國遇挫，是其藝術水平低劣和誤解中國文化所致。

截至9月12日晚上8時左右，《花木蘭》在豆瓣網上只有4.8分。

《環時》引述「貓眼」實時票房的數據指，《花木蘭》總票房預測可達到 2.91億元人民幣，同期上映的荷里活大片《天能》（TENET）則可達 4.06億元人民幣。而國產電影《八佰》預期的票房收入更有機會高達29億元。

此外，接受網民打分的影視評論網站「豆瓣網」上，滿分10分的情況下，《花木蘭》只有4.8分，而《天能》和《八佰》分別有 7.8 分和7.7分。

圖輯｜《花木蘭》電影劇照（按圖放大）：

+ 15 + 15 + 15

報道指出，雖然《花木蘭》的主演中有多個華人面孔，卻因為自以為是而未能與中國觀眾產生共鳴。報道又引述北京電影學院教授、電影評論家Shi Wenxue的評論稱，《花木蘭》中國票房欠佳全因電影未能準確講述中國故事。

這位評論家認為，《花木蘭》只是西方人眼中的東方元素及象徵混合體，電影將中國歷史故事與西方童話融合，卻未能認真研究東方元素及故事，導致電影出現許多愚蠢錯誤。「例如花木蘭身處的時代應是北魏，電影卻顯示她居住在宋朝發明的土樓；電影中出現的「太極拳」，則是元朝才創立的。」

此外，中國影評人雲飛揚在報道中稱，與其說《花木蘭》是中國故事，不如稱它為迪士尼公主的故事，就像《冰雪奇緣》（Frozen）一樣。中國網民則不認同電影傳達的價值觀，指這個中國傳統故事含有愛國主義情懷，惟電影中卻被簡單詮釋為士兵保護國王。

《花木蘭》在電影片尾感謝了新疆維吾爾族自治委員會等多個中國政府部門。（中央社）

據此前報道，《花木蘭》電影有多個場景在新疆拍攝，製作方在片尾感謝名單中，寫出新疆維吾爾族自治委員會、吐魯番市公安局等多個中國政府部門。部分網民就此批評迪士尼是為「迫害新疆維吾爾人權的幫兇」。

前美國駐成都領事館總領事林杰偉（Jim Mullinax）的妻子、台灣美食作家莊祖宜，日前也在Facebook發文分享外媒報道，《花木蘭》會引發抵制，除了因為女主角劉亦菲撐警外，迪士尼還在片尾感謝新疆政府等「迫害人權」的單位。莊祖宜隨後也遭到大陸網民攻擊。

劉亦菲去年在微博轉發「撐警言論」。（微博：@劉亦菲）

中國外交部發言人趙立堅日前表示，片方感謝新疆方面為他們拍攝提供便利是再正常不過的事，他還讚揚劉亦菲此前的撐警言論是「好樣的」。

《環球時報》則稱，電影在片尾鳴謝新疆政府以及劉亦菲撐警言論被西方政客抹黑攻擊，並不是電影失敗的原因，因為中國觀眾不在乎西方的批評。專家指出，《花木蘭》遇冷，與其低劣的藝術水平以及誤解中國文化有關，這才是令市場失望的原因。