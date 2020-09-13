涉欺詐隱瞞解放軍背景　美法官准中國研究員唐娟保釋外出

中國生物科研人員唐娟（Juan Tang）早前曾藏身於中國駐三藩市使館，其後遭美國執法人員拘捕，事件引起廣泛關注。 唐娟被指申請美國簽證時涉隱瞞與解放軍關係，遭美國控吿簽證詐騙罪，已於上周四（10日）獲准保釋離開監獄，目前正在隔離。但聯邦官員認為唐娟有潛逃風險，要求再次將她羈押。

擁有博士學位的中國癌症研究員唐娟，被指在申請美國簽證時隱瞞與中國軍方的關係，進行簽證詐騙來進入加州大學戴維斯分校的實驗室。圖為2020年6月26日由美國司法部公布的照片，當中可見唐娟身穿中國軍服。（美國司法部網站）

綜合媒體報道，法庭資料顯示，唐娟是中國解放軍軍官，受僱於空軍第四軍醫大學。控方早前表示，唐娟2019年10月準備為加州大學戴維斯分校工作，申請簽證時隱瞞她與中方關係，即使於本年6月接受聯邦調查局（FBI）查問時，也沒有承認與中國軍方有關。

報道指，法官下令唐娟要在作擔保的律師家中隔離14天，之後想外出的話必須先經批准，以及只可在律師在場下，才可透過電話或視像會議諮詢中國領事館官員的意見。

唐娟是由居於加州的中國移民、任職民事律師的史蒂文·崔（Steven Cui）提出以價值75萬美元的房屋作擔保，於9月10日獲法官批准保釋外出。但控方憂慮唐娟有潛逃風險，指史蒂文·崔與唐娟素未謀面，即使唐娟逃離美國亦不會有任何損失，要求將案件交由另一名法官處理，繼續關押唐娟。據報道，史蒂文·崔稱，保釋唐娟是為了顯示美國司法系統公平運作。

唐娟的代表律師反駁，指唐娟是受人尊敬的科學家，不會為了逃避低至6個月的監禁刑期，而選擇過國際逃犯的生活。

一份要求保釋的文件顯示，唐娟擁有細胞生物學博士學位，於2019年12月27日進入美國，在加州大學戴維斯分校作為客座研究人員。