國防部回應美《2020中國軍力報告》：美國才是地區動亂始作俑者

美國國防部9月1日（周二）公布提交到國會的《中國軍事與安全態勢發展報告》。報告提出，預期中國核彈頭數量將於未來十年增加一倍，並接近達到核三位一體，即有能力於海陸空發動核攻擊。 據公眾號「國防部發布」今日（13日）消息，中國國防部發言人吳謙發表談話稱，該報告肆意歪曲中國共產黨和中國軍隊關係，曲解中國國防政策和軍事戰略，美方連續20年發布此類報告是赤裸裸的霸權行為和挑釁行徑，嚴重損害中美兩國兩軍關係。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

東風41型洲際彈道導彈是目前中國主要的核威脅力量之一 。（新華社）

上述報告提及，北京仍未放棄以武力統一台灣，認為武力威脅對防止台獨來說至關重要，解放軍有可能會採取海空封鎖、導彈攻擊以及入侵台灣等行動。美方持續對台軍售有助確保台灣維持足夠的自我防衛能力。報告又指現時中國在製造船艦、陸基導彈和空防系統等多個軍事領域，已經追上甚至超越美國水平。

吳謙指出，這份報告渲染所謂「中國軍事威脅」，妄議中國國防和軍隊現代化發展，在國防開支、核政策、台灣等問題上無端指責。這是美方抹黑污衊中國和中國軍隊的又一例證。

解放軍9月9日、10日在台灣西南海空域軍演，演訓位置離台僅90海浬。（台灣國防部）

他表示，解放軍是中國共產黨領導下的人民軍隊。中國軍隊走向世界，給世界帶來的是安全而不是威脅，是機遇而不是挑戰。中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量，近年來愈來愈多地執行維和、護航、救災等海外軍事任務。他又強調，如果有人膽敢試圖把台灣從中國分裂出去，解放軍將堅決捍衛國家主權和領土完整。

吳謙批評，20年來，美方非法對伊拉克、敘利亞、利比亞等國發動戰爭和軍事行動，造成的死亡人數超過80萬，數千萬人流離失所。多年來的事實證明，美方才是地區動亂的始作俑者、國際秩序的違反者、世界和平的破壞者。美方不反思自己，反而發表所謂報告對中國正常的國防和軍隊建設妄加評論，對中方維護主權和安全利益的正當行為說三道四。中方要求美方客觀理性看待中國國防和軍隊建設，停止發表錯誤言論和有關報告，以實際行動維護兩國兩軍關係健康發展。

（國防部發布）