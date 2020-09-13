中國駐加大使：美國已成南海和平破壞者　南海航行自由從不是問題

中國駐加拿大大使館網站今日（13日）消息，駐加拿大大使叢培武9月10日在加拿大防務主題月刊《戰鬥精神》（Esprit de Corps）發表題為《南海問題的歷史與現實》的署名文章，批評美國已成為南海和平破壞者，並強調南海航行自由從不是問題，中國堅決反對打着「航行自由」的幌子損害南海沿岸國家主權與安全利益的行為。

文章稱，南海是目前世界上最安全、最自由的海上通道之一，南海航行與飛越自由從來不是問題。中方一貫尊重並支持各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由。全球50%的商船和1/3的海上貿易航經該海域，每年10多萬艘商船通過該海域。中國近60%的海上貿易和85%的能源進口經過南海。

美國軍機近期多次進入南海↓↓↓

叢培武指出，儘管中國和有關國家在南海存在海洋權益爭議，但有關爭議從來沒有影響到各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由。南海近在中國家門口，是中國的海上生命線。中國比任何國家都珍視南海的和平穩定，更重視維護南海航行通道的暢通與安全。同時，中國堅決反對打着「航行自由」的幌子損害南海沿岸國家主權與安全利益的行為。

他續指，美國打着「航行自由」的旗號頻繁派艦機到南海地區生事。據公開報道，今年上半年美國軍機在南海活動多達2000餘次。不久前，美國還把雙航母艦隊開到南海秀肌肉。事實證明，美國上述行徑嚴重威脅南海地區和平穩定，美國已成為南海地區和平穩定的破壞者和麻煩製造者。

文章強調，美國不是南海問題當事國，不是《聯合國海洋法公約》締約國，卻一再拿南海問題說事，蓄意離間中國與東盟國家關係，其圖謀不會得逞。