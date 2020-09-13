習近平召開科學家座談會釋放三大信號　強調提升原始創新能力

國家主席習近平周五（11日）在北京主持召開科學家座談會並發表重要講話，就「十四五」時期中國科技事業發展聽取意見。這是他連續第三個月針對重大議題召開座談會，頻率之高實屬罕見。 中央政法委旗下公眾號「中央政法委長安劍」撰文指出，三次座談會，都是在「十四五」規劃的大背景下。前兩次座談會分別邀請企業家和經濟社會領域專家，最新一次則是圍繞中美博弈中的核心問題——科技創新。習近平在是次會議上特別強調，要把原始創新能力提升擺在更加突出的位置，努力實現更多「從0到1」的突破。

文章指出，百年未有之大變局下，中國發展面臨的國內外環境發生深刻複雜變化，對當前以及未來更長時期的發展來說，加快科技創新都更為迫切。對此，習近平在9月11日的座談會上作出最新判斷：「我國經濟社會發展和民生改善比過去任何時候都更加需要科學技術解決方案，都更加需要增強創新這個第一動力。」

文章指，習近平在會上釋放的第一個信號是，誰抓住科技創新，誰就能佔領先機。他對加快科技創新強調了四點認識。一是推動高質量發展的需要，二是實現人民高品質生活的需要，三是構建新發展格局的需要，四是順利開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的需要。

習近平特別提到了「原始創新能力」。在激烈的國際競爭面前，單邊主義、保護主義上升的大背景下，必須走出適合國情的創新路。未來廣大科學家和科技工作者，面向的是世界科技前沿、經濟主戰場、國家重大需求和人民生命健康，不斷向科學技術廣度和深度進軍。

文章指出，習近平釋放的第二個信號是，一場前所未有的科技比拼開始了。當前，中國面臨許多需要解決的現實問題。農業方面，很多種子大量依賴國外，農產品種植和加工技術相對落後，一些地區農業面源污染、耕地重金屬污染嚴重。工業方面，一些關鍵核心技術受制於人，部分關鍵元器件、零部件、原材料依賴進口。

能源資源方面，石油對外依存度達到70%以上，油氣勘探開發、新能源技術發展不足；水資源空間分布失衡，帶來不少問題。社會方面，人口老齡化程度不斷加深，人民對健康生活的要求不斷提升，生物醫藥、醫療設備等領域科技發展滯後問題日益凸顯。科研選題要從國家急迫需要和長遠需求出發，真正解決實際問題。

中國面臨「卡脖子」 問題在基礎理論研究

文章指出，基礎研究是科技創新的源頭。習近平表示，中國面臨很多「卡脖子」技術問題，根本原因是基礎理論研究跟不上，源頭和底層的東西沒有搞清楚。要加大投入，鼓勵多種渠道投入，擴大資金來源。要建立健全科學評價體系、激勵機制，讓科學家潛心搞研究。要辦好一流學術期刊和各類學術平台，加強國內國際學術交流。愈是面臨封鎖打壓，愈不能搞自我封閉、自我隔絕。

文章稱，第三個信號是「科技是戰勝困難的有力武器」。習近平指出，科學成就離不開精神支撐，包括愛國精神和創新精神。科技創新特別是原始創新要有創造性思辨的能力、嚴格求證的方法，不迷信學術權威，不盲從既有學說，敢於大膽質疑，認真實證，不斷試驗。

（中央政法委長安劍）