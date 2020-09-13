【新冠疫苗】高福：國內疫情有效控制　暫時沒必要大規模接種疫苗

新冠肺炎在全球肆虐，作為抗疫「武器」的新冠疫苗備受關注。在今年中國國際服貿會上，內地多款新冠疫苗實物成為熱門展品，其研發進度也成為外界最為關注的話題。 中國科學院院士、中國疾控中心主任高福昨日（12日）表示，在當前國內疫情得到有效控制的情況下，現有的疫苗還沒有到普通人大規模接種的階段。

圖輯｜三款國產新冠滅活疫苗亮相服貿會（點圖放大）：

9月12日，以「疫苗創新與公眾健康」為主題的首屆大灣區疫苗峰會在深圳舉辦。高福在會後接受內媒訪問時表示，假如再次出現武漢疫情那樣的嚴重狀況，相關地區就應該對民眾進行大規模的疫苗接種，而現在國內的疫情控制得很好，就暫時沒有必要在現階段大規模接種。

高福又建議在疫苗接種方面，要分層進行。需要前往疫情高風險的海外地區工作的人群，以及從事與疫情相關的醫務防疫工作人員等特殊人群，是應該第一波建議接種的；其次是從事餐飲、保安、清潔等保障社會基本運轉的人員；接著是公務員等提供公共服務以及學校等人員密集區域的工作人員。

高福又透露，自己已經接種了相關疫苗，「因為作為一個從事疾控研究的一線人員，我們當然要第一個做『小白鼠』；而且以我們對病毒的了解，我們也能更有效地應對一些問題。」

圖輯｜中國3款新冠疫苗包裝顯示的資訊（點圖放大）：

至於疫苗接種的費用問題，高福表示，從疾控工作人員的角度來看，當然希望能夠每個人都可以免費接種，「但這裡有政府的財政能力與防控實際需要的一個平衡問題」；此外，如果政府統一購買，沒有把握好一個平衡，也有可能讓企業失去進一步研發更有效、更有競爭力疫苗產品的市場動力問題。

中國生物負責人指，疫苗已緊急接種數十萬人次，當中無一人有出現明顯不良反應，亦無人事後有受病毒感染。（新華社）

據早前報道，國藥集團中國生物負責人日前就該公司的新型冠狀病毒滅活疫苗的緊急使用，以及其在海外的Ⅲ期臨床研究情況接受內地媒體採訪。負責人透露，中國生物所研製的兩款新冠滅活疫苗，目前已緊急接種數十萬人次，當中無一人出現明顯不良反應，亦無人事後有受病毒感染，有數萬名接種者前往海外高風險國家及地區，截至目前均實現零感染。