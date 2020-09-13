【人事變動】重慶公安局長再迎新　此前六任局長四人落馬

今年6月14日，重慶市副市長、公安局局長鄧恢林涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。 9月11日，西部（重慶）科學城建設動員大會召開。根據《重慶新聞聯播》電視畫面顯示，陝西副省長、公安廳廳長胡明朗參加會議，與重慶市副市長李波並列坐在一起。這意味着胡明朗已赴任重慶，成為重慶新任公安局長。

公開簡歷顯示，胡明朗1967年5月生，湖北武漢人，曾長期在廣西公安系統任職，曾任柳州市公安局長、南寧市公安局局長等職務。2014年出任公安部禁毒局局長，兩年後擔任公安部治安管理局局長。

陝西副省長、公安廳廳長胡明朗日前調任重慶公安局局長。（ 重慶衛視截圖）

2017年，胡明朗調任陝西省公安廳長、黨委書記、省委政法委副書記等職務，2018年晉升陝西副省長同時兼任公安系統職務。有分析稱，胡明朗基層經驗豐富，又在中央部委重要部門歷練過，是「既懂理論、又會實戰」的幹部。

今年6月14日，中央紀委國家監委網站通報，重慶市副市長、公安局局長鄧恢林涉嫌嚴重違紀違法被查。鄧恢林成為繼王立軍和何挺後，連續第三個在任上落馬的重慶市公安局長，也是重慶自1997年成為直轄市以來後第4位落馬的公安局局長（共計6任）。

2012年被視為原重慶市委書記薄熙來「打黑干將」的重慶公安局長王立軍叛逃美國駐成都總領館，從而引發隨後的薄熙來事件，王立軍也被判有期徒刑15年。王立軍之後重慶公安局長何挺和鄧恢林也相繼落馬，王立軍之前於廣東省政協主席任上因「貪腐」落馬的朱明國，也曾在2001年至2006年任重慶公安局長。

短短十數年時間內，重慶竟然接連幾任公安局長都相繼落馬，以至於許多人將這一現象稱作重慶公安系統的魔咒。在近些年中共力推反腐，注重黨建，又有意改革公安系統的背景下，打破這一所謂「魔咒」無疑是新任重慶公安局長最基本任務。相信，這也是胡明朗被調任重慶公安局長的重要考量因素之一。